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У Юлии Зорий погиб брат на фронте: ведущая ICTV поделилась личным горем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В семье телеведущей Юлии Зорий, которая является лицом утренней программы Утро в Большом Городе на телеканале ICTV2, произошло большое горе — на войне погиб ее младший двоюродный брат.

Брат ведущей Юлии Зорий погиб на фронте

О трагедии Юлия сообщила в Instagram. Она рассказала о своем родном, отдавшем жизнь, защищая Украину.

В своих стразах она опубликовала фото с черной траурной лентой и словами: Не верится, что ты не с нами…

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– Недавно в интервью я рассказывала, как горжусь своим младшим братом, который служит в ССО. Как мы все тобой гордимся. Каким смелым и крутым бойцом ты оказался. А две недели назад тебя привезли на щите, – написала ведущая.

Известно, что погибший – сын ее тети. Вчера прошло прощание с героем.

Брат Юлії Зорій загинув на фронті

Скриншот

Редакция Фактов ICTV выражает искренние соболезнования Юлии Зорий и всей семье погибшего воина. Вечная память герою.

Напомним, на фронте погиб волонтер, переводчик и организатор фестиваля Авдеевка ФМ Алексей Савкевич.

Жизнь военнослужащего 157 отдельной механизированной бригады ВСУ оборвалась 10 марта во время боев за Украину.

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війна, Смерть, Юлия Зорий
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