У Юлії Зорій загинув брат на фронті: ведуча ICTV поділилася особистим горем

У родині телеведучої Юлії Зорій, яка є обличчям ранкової програми Ранок у Великому Місті на телеканалі ICTV2, сталося велике горе – на війні загинув її молодший двоюрідний брат.

Брат ведучої Юлії Зорій загинув на фронті

Про трагедію Юлія повідомила в Instagram. Вона розповіла про свого рідного, який віддав життя, захищаючи Україну.

У своїх сториз вона опублікувала фото з чорною траурною стрічкою та словами: Не віриться, що ти не з нами…

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– Нещодавно в інтервʼю я розповідала, як пишаюся своїм молодшими братом, який служить у ССО. Як ми всі тобою пишаємось. Яким сміливим і крутим бійцем ти виявився. А два тижні тому тебе привезли на щиті, – написала ведуча.

Відомо, що загиблий – син її тітки. Учора відбулося прощання з героєм.

Редакція Фактів ICTV висловлює щирі співчуття Юлії Зорій та всій родині загиблого воїна. Вічна памʼять герою.

Нагадаємо, на фронті загинув волонтер, перекладач та організатор мистецького фестивалю Авдіївка ФМ Олексій Савкевич.

Життя військовослужбовця 157 окремої механізованої бригади ЗСУ обірвалося 10 березня під час боїв за Україну.

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