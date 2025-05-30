Лунный календарь стрижек на июнь 2025: выберите идеальный день для перемен

Фазы Луны влияют не только на наше самочувствие, настроение и эмоции, но даже на состояние волос. Уже много лет люди ориентируются на фазы спутника Земли, планируя смену имиджа или уходовые процедуры.

Если вы хотите, чтобы новая стрижка была удачной, а волосы оставались здоровыми и сильными — обратите внимание на лунный календарь стрижек на июнь 2025 года.

Когда лучше стричь волосы в июне 2025 года

Рассмотрим детально фазы Луны в июне 2025 года и их потенциальное влияние на волосы.

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Фазы Луны в июне 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-10 июня) — самый благоприятный период для стрижек, окрашивания и всех процедур, которые имеют целью укрепление и улучшение состояния волос.

(1-10 июня) — самый благоприятный период для стрижек, окрашивания и всех процедур, которые имеют целью укрепление и улучшение состояния волос. Полнолуние (11 июня) — день считается энергетически сильным, но нестабильным. Кожа головы может быть более чувствительной, поэтому лучше избегать радикальных изменений — стрижек, окрашивания или химических процедур.

(11 июня) — день считается энергетически сильным, но нестабильным. Кожа головы может быть более чувствительной, поэтому лучше избегать радикальных изменений — стрижек, окрашивания или химических процедур. Луна убывающая (12-24 июня) — стрижка в эти дни поспособствует укреплению волос, сделает их менее ломкими. Однако возможно и замедление роста волос.

(12-24 июня) — стрижка в эти дни поспособствует укреплению волос, сделает их менее ломкими. Однако возможно и замедление роста волос. Новолуние (25-26 июня) — в эти дни лучше воздержаться от любых стрижек или серьезных изменений имиджа.

(25-26 июня) — в эти дни лучше воздержаться от любых стрижек или серьезных изменений имиджа. Растущая Луна (27-30 июня) — этот период снова включает “зеленый свет” для стрижек, если ваша цель — ускорить рост волос и улучшить их состояние.

Лунный календарь стрижек на июнь 2025 года

Благоприятные дни для стрижки: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 30 июня.

3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 30 июня. Не рекомендуется стричься: 11, 15, 25, 26 июня.

Уход за волосами в июне 2025 года по фазам Луны в июне 2025 года

Ориентируясь на фазы Луны в июне 2025 года, вы можете усилить действие восстанавливающих процедур и масок.

Растущая Луна (1-10 июня) — это лучший период для питания и интенсивного восстановления волос. Они впитывают все полезные вещества, как губка, поэтому смело используйте маски с натуральными маслами и различные витаминные комплексы. Также можно сделать массаж кожи головы для стимуляции роста волос.

В полнолуние (11 июня) волосы особенно чувствительны, поэтому лучше избегать агрессивных процедур: окрашивания, ламинирования или использования горячих инструментов. Сделайте легкую питательную маску и дайте волосам “отдохнуть”.

В период убывающей Луны (12-24 июня) можно использовать пилинги для кожи головы и шампуни глубокого очищения. Также стоит позаботиться об укреплении корней и профилактике выпадения волос.

Новолуние (25-26 июня) — в эти дни рекомендуется сделать легкий массаж головы для расслабления. А конец месяца (27-30 июня) снова открывает период активного восстановления и ухода за волосами.

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