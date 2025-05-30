Місячний календар стрижок на червень 2025: оберіть ідеальний день для змін

Фази Місяця впливають не лише на наше самопочуття, настрій та емоції, а й навіть на стан волосся. Уже багато років люди орієнтуються на фази супутника Землі, плануючи зміну іміджу або доглядові процедури.

Якщо ви хочете, щоб нова стрижка була вдалою, а волосся залишалося здоровим і сильним – зверніть увагу на місячний календар стрижок на червень 2025 року.

Коли краще стригти волосся у червні 2025 року

Розглянемо детально фази Місяця у червні 2025 року та їхній потенційний вплив на волосся.

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Фази Місяця у червні 2025 року та їхній вплив на волосся:

Місяць, що зростає (1-10 червня) – найсприятливіший період для стрижок, фарбування й усіх процедур, які мають на меті зміцнення та покращення стану волосся.

(1-10 червня) – найсприятливіший період для стрижок, фарбування й усіх процедур, які мають на меті зміцнення та покращення стану волосся. Повний Місяць (11 червня) – день вважається енергетично сильним, але нестабільним. Шкіра голови може бути більш чутливою, тому краще уникати радикальних змін – стрижок, фарбування або хімічних процедур.

(11 червня) – день вважається енергетично сильним, але нестабільним. Шкіра голови може бути більш чутливою, тому краще уникати радикальних змін – стрижок, фарбування або хімічних процедур. Спадний Місяць (12-24 червня) – стрижка в ці дні посприяє зміцненню волосся, зробить його менш ламким. Однак можливе й уповільнення росту волосся.

(12-24 червня) – стрижка в ці дні посприяє зміцненню волосся, зробить його менш ламким. Однак можливе й уповільнення росту волосся. Молодик (25-26 червня) – у ці дні краще утриматися від будь-яких стрижок чи серйозних змін іміджу.

(25-26 червня) – у ці дні краще утриматися від будь-яких стрижок чи серйозних змін іміджу. Місяць, що зростає (27-30 червня) – цей період знову вмикає “зелене світло” для стрижок, якщо ваша мета – пришвидшити ріст волосся та покращити його стан.

Місячний календар стрижок на червень 2025 року

Сприятливі дні для стрижки: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 30 червня.

3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 30 червня. Не рекомендується стригтися: 11, 15, 25, 26 червня.

Догляд за волоссям у червні 2025 року за фазами Місяця

Орієнтуючись на фази Місяця у червні 2025 року, ви можете посилити дію відновлювальних процедур та масок.

Місяць, що зростає (1-10 червня) – це найкращий період для живлення й інтенсивного відновлення волосся. Воно вбирає всі корисні речовини, мов губка, тому сміливо використовуйте маски з натуральними оліями та різні вітамінні комплекси. Також можна зробити масаж шкіри голови для стимуляції росту волосся.

У повню (11 червня) волосся особливо чутливе, тому краще уникати агресивних процедур: фарбування, ламінування чи використання гарячих інструментів. Зробіть легку живильну маску і дайте волоссю “відпочити”.

У період спадного Місяця (12–24 червня) можна використовувати пілінги для шкіри голови та шампуні глибокого очищення. Також варто подбати про зміцнення коренів і профілактику випадіння волосся.

Молодик (25–26 червня) – у ці дні рекомендується зробити легкий масаж голови для розслаблення. А кінець місяця (27-30 червня) знову відкриває період активного відновлення і догляду за волоссям.

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