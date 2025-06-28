МастерШеф 15 сезон: кто победил и как прошел финальный выпуск

В финале 15 сезона шоу МастерШеф соревновались трое сильнейших участников. Лишь один из них получил главный титул — победителя! Екатерина, Денис и Нэнси прошли сложный путь — от аматоров до обладателей кителей и профессиональных поваров. Какие концепции они представили в финальном соревновании? Чем поразили судей? И кто же в итоге стал лучшим?

Как прошел 18-й выпуск МастерШеф 15

Екатерина выбрала концепцию Вкусы хмеля, где главным ингредиентом стало пиво — в каждом из блюд, от закуски до десерта. Ее финальное меню: закуска из свеклы, копченой сметаны, белого хрена и эспумы из брынзы; основное блюдо — стейк, тушеный в пиве; а на десерт — медовик с грушей и черносливом, также приготовленными с добавлением пива.

Денис представил личную концепцию — “Три города силы”. Каждое блюдо символизировало важный для него город. Закуска — Днепр: маринованный судак, мясо раков и эспума. Основное блюдо — Львов, город, где он в последний раз видел любимую, с которой его разделила война. Там главным ингредиентом стали телячьи щечки. Десерт — Харьков: интерпретированный вафельный торт с ванильными вафлями, пралине и гелем с компотом.

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Нэнси представила концепцию, в которой еда — это сила, способная объединять мир. Ее подход — сочетание традиций и будущего. Закуска — загадочное блюдо: шримкейки с лаймом, пена из кокосового молока, томаты, компрессированные в том-ям пасте с чили. Основное блюдо — осьминог с устричным соусом. Десерт — свекла со смородиновым кюли, можжевельником и бисквитом, пропитанным саке.

Кто выиграл МастерШеф 15 сезон: имя победителя

После презентации блюд участниками наступил кульминационный момент сезона. Судьи открыли заветный конверт с именем победителя. После долгих обсуждений они сделали свой выбор.

— Мы не будем растягивать этот момент. Три года у всех нас нервы и так на пределе. Так что сегодня побережем сердца. Итак, победителем 15 сезона проекта МастерШеф становится Нэнси Топко.

Нэнси Топко — победительница 15 сезона МастерШеф! Именно она получила шанс на обучение в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu.

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