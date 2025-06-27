Розтин покаже 5, Коп з минулого 5, Справа НБР и другие: обзор сериалов ICTV2

Жаркий съемочный период в разгаре — телеканал ICTV2 продолжает съемки горячей пятерки новых сериалов. Среди проектов есть как новые сезоны хитовых сериальных франшиз, которые собирают высокие рейтинги и зрительские симпатии, так и новые многосерийки. Премьеры большинства проектов ICTV2 покажет в течение этого года среди своих — поэтому узнайте, что сейчас снимают и чего ожидать.

Телеканал ICTV2 предлагает проекты разных жанров, объединенные общими ценностями. Детективы Коп з минулого 5, Розтин покаже 5, Справа НБР, приключенческий роуд-муви АТП Перевізники, остросюжетный экшн Служба 112 имеют тесную связь с настоящим, а главные герои проектов решают любые проблемы, чтобы отстоять справедливость и правду.

Зрители снова встретятся с любимыми персонажами, которые будут спасать мир от зла и тьмы, искать свой путь, счастье, друзей и любовь. Будет борьба и экшн, напряженные рисковые ситуации, в которых героям придется действовать быстро и решительно. А главное, ни один проект не обойдется без юмора, шуток и иронии — что также является олицетворением национального характера украинцев, присущего аудитории канала.

Сейчас смотрят

— Даже в это непростое время благодаря мужеству ВСУ наша команда продолжает работать в полную силу, создавая истории, которые, мы уверены, найдут отклик в сердцах наших зрителей. Каждый проект — это не просто развлекательный контент для нашего зрителя.

Это также попытка через юмор, экшн и приключенческие сюжеты показать силу духа украинцев, их веру в справедливость и стремление к счастью, — говорит главный продюсер сериального направления телеканалов ICTV и ICTV 2 Ирина Храновская.

Краткий обзор горячей сериальной пятерки

Коп з минулого 5

Ироничный детектив Коп з минулого 5, который всегда занимает первые строчки рейтингов и имеет огромную аудиторию поклонников, расскажет новые истории полицейского Долина, который пробыл в коме два десятка лет, а придя в себя вернулся на работу в участок. На этот раз авторы проекта интригуют: Долин переживет лучший сезон своей жизни. Возможно, сезон будет финальным, интригуют создатели.

В новых эпизодах неизвестный враг-антагонист будет жестко атаковать Долина и его близких. Герою придется защищаться и узнать, кто и почему хочет его уничтожить.

В главных ролях: Дмитрий Суржиков, Павел Текучев, Дарья Трегубова, Ольга Гришина, Сергей Деревянко, Татьяна Злова, Александра Эпштейн, Михаил Кришталь и другие.

Розтин покаже 5

Ироничный детектив Розтин покаже 5 снова погрузит зрителей в опасные расследования команды экспертов и следователей. Талантливая судмедэксперт Яна Гончар и в дальнейшем будет находить доказательства преступлений в телах жертв, а следователь и ее возлюбленный Олег Гончар будет ловить убийц вместе с коллегами участка.

Однако весь коллектив бюро до сих пор под прицелом властного вора. Удастся ли спасти бюро и рассекретить личность вора — главная интрига сезона. Зрителей ждут новые 24 эпизода поисков правды и сложных расследований.

В ролях: Ольга Гришина, Артемий Егоров, Игорь Портянко, Федор Гуринец, Сергей Деньга, Виктория Билан-Ращук.

АТП Перевозчики 2

Приключенческий роуд-муви АТП Перевозчики 2, который стал хитом на Netflix в Украине, расскажет новые детективные истории, которые закрутятся вокруг уже знакомых героев, работников АТП Рапид-Транс.

Водители-напарники Артем Горбач и Семен Зозуля будут принимать вызовы на фуре на украинских трассах: каждая поездка опасна, ведь цена вопросов — человеческая жизнь.

Все главные персонажи предстанут перед опасными вызовами, будут искать свои жизненные пути, любовь и новые смыслы, а вот что именно найдут — скоро узнаем.

В главных ролях: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзар, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Ярослав Шахторин и другие.

Служба 112

Новый 16-серийный экшн Служба 112 расскажет об отважных героях современности — полицейских, спасателей, парамедиков, которые ежедневно обеспечивают порядок в стране и приходят на помощь людям. С 2023 года МВД Украины внедрило единый экстренный номер 112, по которому граждане быстро могут обращаться в различные службы спасения.

О работе службы и спасателей и будет рассказывать сериал Служба 112, большинство сюжетов которого созданы на реальных событиях.

В главных ролях: Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко, Юрий Выхованец, Екатерина Варченко, Артем Позняк.

Детективный процедурал Справа НБР

12-серийный сериал о работе вымышленного отделения, созданного для расследования наиболее сложных и резонансных убийств. Возглавляет Чрезвычайное бюро расследований (ЧБР) ветеран Коваль, цель которого — устанавливать справедливость и наказывать виновных. В команду он получает талантливых специалистов, у которых есть свои скелеты в шкафу.

Им всем придется не только раскрывать сверхзапутанные дела, но и найти общий язык между собой и узнать — кто есть кем на самом деле и чего стоит. В главной роли — звезда украинского кино Сергей Стрельников.

О премьерных показах сериалов телеканал ICTV2 сообщит позже.

Фото: ICTV2

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