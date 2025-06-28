МастерШеф 15 сезон: хто переміг і як пройшов фінальний випуск

У фіналі 15 сезону шоу МастерШеф змагалися троє найсильніших учасників. Лише один із них здобув головний титул — переможця! Катерина, Денис і Ненсі пройшли складний шлях — від аматорів до володарів кітелів і професійних кухарів. Які концепції вони представили у фінальному змаганні? Чим вразили суддів? І хто ж зрештою став найкращим?

Як пройшов 18-й випуск МастерШеф 15

Катерина обрала концепцію Смаки хмелю, де головним інгредієнтом стало пиво — у кожній зі страв, від закуски до десерту. Її фінальне меню: закуска з буряка, копченої сметани, білого хріну й еспуми з бринзи; основна страва — стейк, тушкований у пиві; а на десерт — медовик із грушею та чорносливом, також приготованими з додаванням пива.

Денис презентував особисту концепцію — “Три міста сили”. Кожна страва символізувала важливе для нього місто. Закуска — Дніпро: маринований судак, м’ясо раків та еспума. Основна страва — Львів, місто, де він востаннє бачив кохану, з якою його розділила війна. Там головним інгредієнтом стали телячі щічки. Десерт — Харків: інтерпретований вафельний торт із ванільними вафлями, праліне та гелем з узваром.

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Ненсі представила концепцію, у якій їжа — це сила, що здатна об’єднувати світ. Її підхід — поєднання традицій і майбутнього. Закуска — загадкова страва: шрімкейки з лаймом, піна з кокосового молока, томати, компресовані в том-ям пасті з чилі. Основна страва — восьминіг із соусом устриці. Десерт — буряк із смородиновим кюлі, ялівцем і бісквітом, просоченим саке.

Хто виграв МастерШеф 15 сезон: імʼя переможця

Після презентації страв учасниками настав кульмінаційний момент сезону. Судді відкрили заповітний конверт із іменем переможця. Після довгих обговорень вони зробили свій вибір.

– Ми не будемо розтягувати цей момент. Три роки у всіх нас нерви ітак на межі. Тож сьогодні побережемо серденька. Отже, переможцем 15 сезону проєкту МастерШеф» стає Ненсі Топко

Ненсі Топко — переможниця 15 сезону МастерШеф! Саме вона здобула шанс на навчання у престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu.

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