Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Авто с Бейонсе едва не упало на зрителей во время концерта: видео инцидента

Бейонсе
Фото: Getty Images

На концерте Бейонсе в Хьюстоне (штат Техас, США) произошел опасный инцидент. Из-за технической неисправности авто, в котором сидела артистка и которое висело в воздухе, едва не сорвалось с тросов.

Бейонсе резко остановила концерт в Хьюстоне

Инцидент произошел в субботу, 28 июня, во время выступления певицы на стадионе NRG. Бейонсе была вынуждена приостановить шоу, когда красный Кадиллак, который был подвешен над сценой, начал наклоняться в сторону. 43-исполнительница держалась за трос, чтобы не упасть.

— Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, — сказала Бейонсе, внезапно прекратив исполнять трек 6 Carriages.

К счастью, авто с артисткой медленно опустили вниз и никто не пострадал. Зрители поддержали Бейонсе аплодисментами, а она улыбалась и махала поклонникам рукой.

Сейчас смотрят

— Если я когда-нибудь упаду, я знаю, что вы все меня подхватите, — сказала певица позже.

Фанаты опубликовали в соцсетях видео этого момента, комментируя их знаменитой фразой Бейонсе “кто-то будет уволен”, которую она выкрикнула на сцене во время проблемы с освещением в 2010 году.

В команде артистки заявили, что причиной наклона автомобиля стала “техническая неисправность”. Шоу продолжилось без инцидентов.

Читайте также
Поддержал Украину: солист Imagine Dragons поднял на сцене флаг 122 бригады ТрО ВСУ
Imagine Dragons підняли прапор 122 бригади ТрО ЗСУ

Источник: BBC

Связанные темы:

Бейонсе
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь