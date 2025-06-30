Авто с Бейонсе едва не упало на зрителей во время концерта: видео инцидента

На концерте Бейонсе в Хьюстоне (штат Техас, США) произошел опасный инцидент. Из-за технической неисправности авто, в котором сидела артистка и которое висело в воздухе, едва не сорвалось с тросов.

Бейонсе резко остановила концерт в Хьюстоне

Инцидент произошел в субботу, 28 июня, во время выступления певицы на стадионе NRG. Бейонсе была вынуждена приостановить шоу, когда красный Кадиллак, который был подвешен над сценой, начал наклоняться в сторону. 43-исполнительница держалась за трос, чтобы не упасть.

— Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, — сказала Бейонсе, внезапно прекратив исполнять трек 6 Carriages.

К счастью, авто с артисткой медленно опустили вниз и никто не пострадал. Зрители поддержали Бейонсе аплодисментами, а она улыбалась и махала поклонникам рукой.

Сейчас смотрят

— Если я когда-нибудь упаду, я знаю, что вы все меня подхватите, — сказала певица позже.

“If ever I fall, I know y’all would catch me” ???? pic.twitter.com/BA08c0ajzg — JAY (@MYBEDAZZLEDCANE) June 29, 2025

Фанаты опубликовали в соцсетях видео этого момента, комментируя их знаменитой фразой Бейонсе “кто-то будет уволен”, которую она выкрикнула на сцене во время проблемы с освещением в 2010 году.

В команде артистки заявили, что причиной наклона автомобиля стала “техническая неисправность”. Шоу продолжилось без инцидентов.

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.