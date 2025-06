Авто с Бейонсе едва не упало на зрителей во время концерта: видео инцидента

На концерте Бейонсе в Хьюстоне (штат Техас, США) произошел опасный инцидент. Из-за технической неисправности авто, в котором сидела артистка и которое висело в воздухе, едва не сорвалось с тросов.

Инцидент произошел в субботу, 28 июня, во время выступления певицы на стадионе NRG. Бейонсе была вынуждена приостановить шоу, когда красный Кадиллак, который был подвешен над сценой, начал наклоняться в сторону. 43-исполнительница держалась за трос, чтобы не упасть.

К счастью, авто с артисткой медленно опустили вниз и никто не пострадал. Зрители поддержали Бейонсе аплодисментами, а она улыбалась и махала поклонникам рукой.

— Если я когда-нибудь упаду, я знаю, что вы все меня подхватите, — сказала певица позже.

“If ever I fall, I know y’all would catch me” ???? pic.twitter.com/BA08c0ajzg

— JAY (@MYBEDAZZLEDCANE) June 29, 2025