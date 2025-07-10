Кукла Вакуку покоряет молодежь: что нужно знать о тренде из Китая

Пока мировая молодежь не может оторваться от Лабубу, китайские производители уже запускают нового претендента на звание самой модной игрушки — Вакуку. Мохнатый воин джунглей с монобровью уже наделал шума в соцсетях и имеет все шансы стать следующим глобальным хитом.

Что за кукла Вакуку и сколько она стоит, читайте в нашем материале.

В чем популярность куклы Вакуку

Впервые куклу Wakuku показали в марте 2025 года на событии Miniso Land. Это презентация популярной китайской сети магазинов Miniso. Тогда игрушка произвела настоящий фурор. По словам компании, выручка в день запуска выросла на 90%. И ажиотаж только растет.

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Новая дизайнерская игрушка, созданная шэньчжэньской компанией Letsvan, быстро стала хитом в Китае и особенно популярной среди молодежи, в частности девушек поколения Z.

Вакуку — кукла, коллекционная фигурка-брелок, которую удобно прицепить к сумке или рюкзаку. Как и во многих подобных линейках, ее продают в слепых коробках. Поэтому заранее неизвестно, какой именно вариант достанется покупателю.

Концепция знакома — покупаем коробку, но не знаем, какая именно игрушка внутри. Этот формат сюрприза уже сработал с Лабубу и, кажется, снова попал в цель. Молодежь просто сходит с ума от неожиданности.

Новая кукла Вакуку выглядит необычно. Это грубоватый воин, с монобровью и немного диким видом. Но именно это и привлекает молодежь. Его уже называют воплощением милого чудовища, нового тренда, выступающего против глянцевых образов и искусственной красоты.

Кукла Вакуку: сколько стоит новая игрушка

Эти игрушки существенно различаются по цене. Ведь стоимость стартует от 500 грн и может достигать 2 тыс. грн. Самыми дорогими обычно являются коллекционные фигурки из ограниченных или эксклюзивных серий. Именно они больше всего ценятся среди фанатов и перекупщиков.

По словам продавцов, Вакуку разлетелся из магазинов за считанные часы. TikTok и китайский Weibo забиты роликами с распаковками и реакциями. Игрушка стала не просто украшением полок, а своеобразным символом протеста против нереалистичных стандартов красоты.

Пока Вакуку покоряет Китай, маркетологи предполагают, что это только начало. По примеру Лабубу, такая волна легко может выйти на мировой уровень. А тем временем перекупщики уже потирают руки. Ведь новая мода — это не только мило, но и прибыльно.

Фото: скриншот/miniso

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