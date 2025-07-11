Посевной календарь на август 2025: что и когда сажать в конце лета

Август — это месяц, когда на огороде созревает урожай, а в саду уже пришло время собирать яблоки и сливы. И хотя лето уже близится к завершению, это не конец сезона.

Огородники и садоводы еще могут посеять ряд культур, обновить старые насаждения, а также заняться уходом за растениями и подготовкой к осени. Чтобы все эти работы принесли максимум пользы, стоит ориентироваться на лунный посевной календарь на август 2025 года.

Посевной календарь на август 2025 года — благоприятные дни для посадки

В августе 2025 года будет немало благоприятных дат для работы на грядках. Самые плодородные дни месяца — 2-6, 11, 14-18, 21-25, 28 августа. В эти дни можно как работать на огороде, так и заниматься садовыми работами.

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Что и когда сеять в августе 2025 года

Август подходит для посева зелени (укроп, шпинат, руккола, кресс-салат, листовая горчица, петрушка). Благоприятные дни для посева: 2-6 августа (растущая Луна) и 24-28 августа (молодая Луна снова нарастает).

Также посевной календарь на август 2025 года рекомендует не забывать о корнеплодах (редис, редька зимняя, дайкон, свекла). Самые лучшие дни для посева корнеплодов: 11-14 августа (убывающая Луна) и 17-20 августа (перед новой Луной).

В конце лета также можно сеять сидераты (горчица, фацелия, люпин, овес, рапс). Они улучшают почву, подавляют сорняки и накапливают азот.

Сидераты можно сеять на свободных грядках после сбора урожая — особенно там, где были картофель, огурцы, горох или ранняя капуста. Благоприятные дни для посева сидератов: 2-6 августа и 24-28 августа и 24-28 августа.

Кроме посева новых культур, в августе рекомендуется заняться пересадкой клубники, щавеля, ревеня, лука-батуна, лука-шалот. Это лучше всего делать 10-14 и 17-20 августа.

Посевной календарь на август 2025 года — неблагоприятные дни для посадки

В августе 2025 года есть дни, когда стоит воздержаться от посевов и пересадок — это 1, 7, 9, 10, 29, 30, 31 числа.

В эти периоды лучше заняться уходом за растениями, подготовкой сада к осени. Также можно собирать урожай.

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