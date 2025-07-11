Посівний календар на серпень 2025: що і коли садити в кінці літа

Серпень – це місяць, коли на городі дозріває урожай, а в саду вже настав час збирати яблука та сливи. І хоча літо вже наближається до завершення, це не кінець сезону.

Городники та садівники ще можуть посіяти низку культур, оновити старі насадження, а також зайнятися доглядом за рослинами і підготовкою до осені. Щоб усі ці роботи принесли максимум користі, варто орієнтуватися на місячний посівний календар на серпень 2025 року.

Посівний календар на серпень 2025 року – сприятливі дні для посадки

У серпні 2025 року буде чимало сприятливих дат для роботи на грядках. Найродючіші дні місяця – 2-6, 11, 14-18, 21-25, 28 серпня. У ці дні можна як працювати на городі, так і займатися садовими роботами.

Зараз дивляться

Що та коли сіяти у серпні 2025

Серпень підходить для посіву зелені (кріп, шпинат, рукола, крес-салат, листкова гірчиця, петрушка). Сприятливі дні для посіву: 2-6 серпня (зростальний Місяць) та 24–28 серпня (молодий Місяць знову наростає).

Також посівний календар на серпень 2025 року рекомендує не забувати про коренеплоди (редис, редька зимова, дайкон, буряк). Найкращі дні для посіву коренеплодів: 11–14 серпня (спадаючий Місяць) та 17–20 серпня (перед новим Місяцем).

В кінці літа також можна сіяти сидерати (гірчиця, фацелія, люпин, овес, ріпак). Вони покращують ґрунт, пригнічують бур’яни й накопичують азот.

Сидерати можна сіяти на вільних грядках після збору урожаю — особливо там, де були картопля, огірки, горох або рання капуста. Сприятливі дні для посіву сидератів: 2-6 серпня та 24-28 серпня.

Окрім посіву нових культур, у серпні рекомендується зайнятися пересадкою полуниці, щавелю, ревеню, цибулі-батуна, цибулі-шалот. Це краще всього робити 10-14 та 17-20 серпня.

Посівний календар на серпень 2025 року – несприятливі дні для посадки

У серпні 2025 року є дні, коли варто утриматися від посівів і пересадок – це 1, 7, 9, 10, 29, 30, 31 числа.

У ці періоди краще зайнятися доглядом за рослинами, підготовкою саду до осені. Також можна збирати врожай.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.