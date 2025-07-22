Август — один из лучших периодов для рыбалки, ведь нерест закончился и клев значительно активнее. Но чтобы шансы на хороший улов выросли, обязательно нужно учитывать фазы Луны и погодные условия.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на август 2025 года, чтобы вы могли заранее выбрать благоприятный день для выезда на водоем.

Календарь рыбалки на август 2025 года

Согласно лунному календарю на август 2025 года, активнее всего рыба будет клевать во время растущей Луны (2-8, 24-28 августа). В полнолуние (9 августа) и Новолуние (23 августа) рыба осторожна и менее активна, что снижает шансы на улов.

Сейчас смотрят

Лучшие дни для рыбалки в августе 2025: 2-5, 24-28 августа (хорошо будет клевать карп, карась, лещ).

Хорошие дни для рыбалки в августе 2025: 11-15, 17-20 августа (щука, окунь, судак активны, особенно на спиннинг).

Плохие дни для рыбалки в августе 2025: 7-8, 21-22 августа (клев слабый, но с прикормом рыбу можно вытащить).

Очень плохие дни для рыбалки в августе 2025: 1, 9, 23, 29-31 августа (полнолуние и молодь подавляет активность рыбы).

На что ловить рыбу в августе 2025 года

Карп, карась и лещ в августе 2025 года будут клевать на кукурузу, горох, опарыша или хлебный мякиш — ловите возле камыша или на мели. Для плотвы и красноперки используйте мотыль, червь.

Щука, окунь, судак держатся на глубине 2-4 метров, реагируют на воблеры, блесны или силикон. Сома лучше ловить ночью на живца или куриную печень.

Помните, что август — жаркий месяц, поэтому рыба может прятаться в тени или на глубине. Лучшее время для рыбалки — утро или вечер.

Источник: Agrogazda

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.