Календар рибалки на серпень 2025: сприятливі дні та поради для гарного улову

Серпень – один із найкращих періодів для риболовлі, адже нерест закінчився і кльов значно активніший. Але щоб шанси на гарний улов зросли, обов’язково потрібно враховувати фази Місяця та погодні умови.

Факти ICTV підготували календар рибалки на серпень 2025 року, щоб ви могли заздалегідь обрати сприятливий день для виїзду на водойму.

Календар рибалки на серпень 2025 року

Згідно з місячним календарем на серпень 2025 року, найактивніше риба клюватиме під час Місяця у фазі зростання (2-8, 24-28 серпня). У повню (9 серпня) та Молодик (23 серпня) риба обережна та менш жвава, що знижує шанси на улов.

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Найкращі дні для риболовлі у серпні 2025: 2-5, 24-28 серпня (добре клюватиме короп, карась, лящ).

Хороші дні для риболовлі у серпні 2025: 11-15, 17-20 серпня (щука, окунь, судак активні, особливо на спінінг).

Погані дні для риболовлі у серпні 2025: 7-8, 21-22 серпня (кльов слабкий, але з прикормом рибу можна витягнути).

Дуже погані дні для риболовлі у серпні 2025: 1, 9, 23, 29-31 серпня (повня й молодик пригнічує активність риби).

На що ловити рибу у серпні 2025 року

Короп, карась і лящ у серпні 2025 року клюватимуть на кукурудзу, горох, опариша чи хлібний м’якуш – ловіть біля очерету чи на мілині. Для плотви і краснопірки використовуйте мотиль, черв’як.

Щука, окунь, судак тримаються на глибині 2-4 метрів, реагують на воблери, блешні чи силікон. Сома краще ловити вночі на живця чи курячу печінку.

Пам’ятайте, що серпень – спекотний місяць, тож риба може ховатися в тіні чи на глибині. Найкращий час для риболовлі – ранок або вечір.

Джерело: Agrogazda

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