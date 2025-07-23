Лунный календарь стрижек на август 2025: лучшие дни для смены прически

В августе многие стремятся освежить образ, сделать новую стрижку или сменить цвет волос. Чтобы такая трансформация принесла не только красивый вид, но и положительно повлияла на все сферы жизни, стоит обратить внимание на фазы Луны.

Факты ICTV подготовили лунный календарь стрижек на август 2025, чтобы вы выбрали благоприятный день для записи на процедуры красоты.

Когда лучше стричь волосы в августе 2025 года

Рассмотрим детально фазы Луны в августе 2025 года и их потенциальное влияние на волосы.

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Фазы Луны в августе 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-8 августа) — отличное время для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы начали быстрее расти и стали гуще. Также этот период подходит для экспериментов с цветом волос.

(1-8 августа) — отличное время для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы начали быстрее расти и стали гуще. Также этот период подходит для экспериментов с цветом волос. Полнолуние (9 августа) — в этот день не рекомендуется менять образ — результат вас вряд ли удовлетворит. Стрижка или окрашивание могут негативно повлиять на состояние волос, поэтому лучше уделить время очищению и пилингу кожи головы.

(9 августа) — в этот день не рекомендуется менять образ — результат вас вряд ли удовлетворит. Стрижка или окрашивание могут негативно повлиять на состояние волос, поэтому лучше уделить время очищению и пилингу кожи головы. Луна убывающая (10-22 августа) — стрижка в этот период замедлит рост волос, но сделает их крепче. Можно делать массаж головы, питательные маски, процедуры против выпадения волос.

(10-22 августа) — стрижка в этот период замедлит рост волос, но сделает их крепче. Можно делать массаж головы, питательные маски, процедуры против выпадения волос. Новолуние (23 августа) — энергетически нестабильный день, поэтому от стрижки и окрашивания лучше воздержаться. Астрологи советуют заняться планированием будущих перемен, но не воплощать их в этот день.

(23 августа) — энергетически нестабильный день, поэтому от стрижки и окрашивания лучше воздержаться. Астрологи советуют заняться планированием будущих перемен, но не воплощать их в этот день. Растущая луна (23-31 августа) — еще один благоприятный период для тех, кто хочет, чтобы волосы быстро росли. Можно смело менять как длину, так и цвет волос.

Лунный календарь стрижек на август 2025 года

Благоприятные дни для стрижки: 8, 9, 14, 15, 16, 25, 26 августа.

8, 9, 14, 15, 16, 25, 26 августа. Не рекомендуется стричься: 4, 18, 19 августа.

Уход за волосами в августе 2025 года по фазам Луны

Ориентируясь на фазы Луны в августе 2025 года, вы можете усилить действие восстанавливающих процедур.

Растущая Луна (1-8 августа) — в этот период рекомендуется использовать маски для питания волос. Также будет ощутим эффект от сывороток и процедур, которые стимулируют рост волос. Не забывайте о витаминах и массаже головы.

В полнолуние (9 августа) уделите время очищению волос, можно сделать пилинг кожи головы. Избегайте агрессивных средств и девайсов для укладки.

Период убывающей Луны (10-22 августа) подходит для оздоровительных процедур — используйте маски для укрепления, против выпадения волос. Если есть проблемы с перхотью или с кожей головы, начните курс лечения.

Новолуние (23 августа) — в этот день избегайте процедур, окрашивания или экспериментов, ведь волосы уязвимы, а кожа головы — чувствительна.

Конец месяца (23-31 августа) снова подходит для увлажняющих и питательных масок. Также можно начать подготовку к сезону холодов, например, закупить новые средства для ухода за волосами.

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