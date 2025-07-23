Місячний календар стрижок на серпень 2025: найкращі дні для зміни зачіски

У серпні багато хто прагне освіжити образ, зробити нову стрижку або змінити колір волосся. Щоб така трансформація принесла не лише гарний вигляд, а й позитивно вплинула на всі сфери життя, варто звернути увагу на фази Місяця.

Факти ICTV підготували місячний календар стрижок на серпень 2025, щоб ви обрали сприятливий день для запису на процедури краси.

Коли краще стригти волосся у серпні 2025 року

Розглянемо детально фази Місяця у серпні 2025 року та їхній потенційний вплив на волосся.

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Фази Місяця у серпні 2025 року та їхній вплив на волосся:

Місяць, що зростає (1-8 серпня) – чудовий час для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся почало швидше рости й стало густішим. Також цей період підходить для експериментів з кольором волосся.

(1-8 серпня) – чудовий час для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся почало швидше рости й стало густішим. Також цей період підходить для експериментів з кольором волосся. Повний Місяць (9 серпня) – цього дня не рекомендується змінювати образ – результат вас навряд задовольнить. Стрижка чи фарбування можуть негативно вплинути на стан волосся, тож краще приділити час очищенню та пілінгу шкіри голови.

(9 серпня) – цього дня не рекомендується змінювати образ – результат вас навряд задовольнить. Стрижка чи фарбування можуть негативно вплинути на стан волосся, тож краще приділити час очищенню та пілінгу шкіри голови. Спадний Місяць (10-22 серпня) – стрижка в цей період уповільнить ріст волосся, але зробить його міцнішим. Можна робити масаж голови, живильні маски, процедури проти випадіння волосся.

(10-22 серпня) – стрижка в цей період уповільнить ріст волосся, але зробить його міцнішим. Можна робити масаж голови, живильні маски, процедури проти випадіння волосся. Молодик (23 серпня) – енергетично нестабільний день, тож від стрижки і фарбування краще утриматися. Астрологи радять зайнятися плануванням майбутніх змін, але не втілювати їх цього дня.

(23 серпня) – енергетично нестабільний день, тож від стрижки і фарбування краще утриматися. Астрологи радять зайнятися плануванням майбутніх змін, але не втілювати їх цього дня. Місяць, що зростає (23-31 серпня) – ще один сприятливий період для тих, хто хоче, щоб волосся швидко росло. Можна сміливо змінювати як довжину, так і колір волосся.

Місячний календар стрижок на серпень 2025 року

Сприятливі дні для стрижки: 8, 9, 14, 15, 16, 25, 26 серпня.

8, 9, 14, 15, 16, 25, 26 серпня. Не рекомендується стригтися: 4, 18, 19 серпня.

Догляд за волоссям у серпні 2025 року за фазами Місяця

Орієнтуючись на фази Місяця у серпні 2025 року, ви можете посилити дію відновлювальних процедур.

Місяць, що зростає (1-8 серпня) – у цей період рекомендується використовувати маски для живлення волосся. Також буде відчутний ефект від сироваток і процедур, які стимулюють ріст волосся. Не забувайте про вітаміни і масаж голови.

У повню (9 серпня) приділіть час очищенню волосся, можна зробити пілінг шкіри голови. Уникайте агресивних засобів і девайсів для укладання.

Період спадного Місяця (10-22 серпня) підходить для оздоровчих процедур – використовуйте маски для зміцнення, проти випадіння волосся. Якщо є проблеми з лупою чи зі шкірою головою, розпочніть курс лікування.

Молодик (23 серпня) – цього дня уникайте процедур, фарбування чи експериментів, адже волосся вразливе, а шкіра голови – чутлива.

Кінець місяця (23-31 серпня) знову підходить для зволожувальних та живильних масок. Також можна почати підготовку до сезону холодів, наприклад, закупити нові засоби для догляду за волоссям.

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