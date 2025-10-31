Светлана Анатольевна Работенко — известный в Украине пластический хирург клиники Vidnova, которая более 17 лет творит красоту и помогает женщинам вернуть утраченные формы после родов.

Среди пациенток Светланы Работенко — блогеры с миллионными аудиториями, украинские актеры и знаменитости. Что стоит знать об увеличении груди — читайте в интервью.

Интервью с пластическим хирургом

— Светлана Анатольевна, какие вопросы решает маммопластика? С какими запросами чаще всего к вам приходят пациентки?

Сейчас смотрят

— Пациентки обращаются ко мне с разными вопросами. Все запросы можно условно разделить на три категории.

Первая — минимальный размер груди. Многие женщины с юных лет комплексуют из-за минимального размера груди. Даже после беременности и родов он не увеличивается. Это может вызывать психологические трудности. Хирургическое вмешательство помогает увеличить объем и создать желаемые для пациентки пропорции тела.

Вторая группа запросов — потеря формы после беременности и грудного вскармливания. Я — мама троих детей, поэтому хорошо знаю, через что проходит тело женщины: как оно меняется во время вынашивания малыша и как меняется форма и объем груди после завершения грудного вскармливания.

Такие послелактационные изменения молочной железы наблюдаются почти у половины женщин. Ткани сначала растягиваются во время кормления, а затем теряют эластичность и опускаются. Такие случаи сопровождаются птозом — опущением груди. Маммопластика помогает восстановить форму, поднять грудь и скорректировать расположение ареолы.

Третья группа запросов — заметная асимметрия. Когда разница в размере молочных желез превышает половину объема, рекомендуется хирургическое вмешательство. Для устранения диспропорции я применяю имплантаты разного размера или комбинирую увеличение с мастоплексией — подтяжкой груди.

— Отказываете ли вы пациенткам?

— Да, такое случается в моей медицинской практике. Причин множество. Иногда приходит пациентка, которая хочет увеличить грудь “на эмоциях”. В таких ситуациях я даю время на размышления, ведь выбор должен быть осознанным.

Бывает, пациентка говорит: Сделайте так же, как у моей подруги, — и показывает фото. Я же отвечаю, что воспроизвести то же самое невозможно, ведь у каждой женщины другая анатомия и свои параметры. Предлагаю подобрать то, что гармонично подойдет именно ей. В большинстве случаев пациентки соглашаются, но бывает, что и нет.

Нереалистичные ожидания — это, наверное, мое главное “нет”. В соцсетях и Pinterest сейчас множество изображений, созданных искусственным интеллектом, и некоторые пациентки воспринимают их как реальные.

Я всегда честна и откровенна со своими пациентками. Ничего не скрываю: подробно объясняю, как будет проходить процесс, чего ожидать во время реабилитации. Ведь за красивым результатом стоит не только работа пластического хирурга, но и тщательное соблюдение рекомендаций врача.

— Маммопластика сейчас довольно популярна. Что сейчас в тренде? Какой размер груди хотят получить ваши пациентки?

— Мои пациентки выбирают естественность — и я полностью разделяю этот тренд. Чаще всего использую каплевидные импланты объемом 220–280 мл.

Их преимущества очевидны: комфорт в повседневной жизни, возможность носить одежду без бюстгальтера, сохранение формы и упругости. Такой объем обеспечивает 2–3 размер груди — естественный, пропорциональный и привлекательный. Особенно крутой вид имеет результат, когда имплант устанавливают через подмышечную зону (аксиларный доступ).

И знаете, ко мне приходят именно такие пациентки, которые хотят максимальной естественности, потому что большие пуш-апы уже давно не в моде. Поэтому я очень счастлива, когда наши представления о красоте и гармонии совпадают.

— Когда лучше увеличивать грудь — до беременности или после родов?

— В этом вопросе нет четко определенного возраста. До 18 лет — однозначно нет. Мне нравятся современные женщины — они умеют совмещать много дел: карьеру, семью, воспитание детей, уход, заботу о себе. Есть и те, кто выбрали путь чайлдфри — и это их право, я уважаю выбор каждой. В таких ситуациях вопрос, когда увеличивать грудь — до или после родов — вообще неактуален. Ответ: когда вы этого хотите.

Если пациентки размышляют о рождении ребенка, я рекомендую делать маммопластику через 6 месяцев после завершения грудного вскармливания. Нужно время, чтобы все важные процессы в молочных железах стабилизировались. За этот период ткани восстанавливаются, гормональный фон нормализуется, а форма груди принимает свое окончательное положение после лактации.

Современные имплантаты не препятствуют грудному вскармливанию в будущем. Современные методики установки имплантов безопасны. Поэтому если вы планируете беременность через несколько лет, операция вполне возможна и сейчас. Главное — дать организму достаточно времени на восстановление. Ткани должны полностью зажить. Обычно это 3-6 месяцев. Каждая ситуация индивидуальна. Окончательное решение принимаем вместе после подробной консультации и обследований.

— Что нужно знать пациенткам, которые планируют хирургическое вмешательство?

— Прежде всего — не принимать эмоциональных решений. Сначала стоит определиться с пластическим хирургом. Подпишитесь на его страницу, понаблюдайте за ним некоторое время, посмотрите на результаты работ до/после. Запишитесь на консультацию онлайн или очную. Лучше на очную, чтобы вы увидели врача, познакомились, установили определенный зрительный, эмоциональный контакт.

Очень ценю, когда мои пациентки приходят на консультацию уже со списком вопросов. Мне это импонирует, потому что знаю, что они уже ориентируются в теме, и это их осознанное решение.

Следующее — состояние здоровья. Перед хирургическим вмешательством стоит пройти обследование. Это общий или расширенный пакет анализов. Также пациентку ожидает консультация анестезиолога. Все это необходимо для максимальной безопасности. Далее — в течение суток вы будете находиться в комфортной палате, которая больше напоминает гостиничный номер. После осмотра врача и выписки пациентка отправляется домой с рекомендациями.

После хирургического вмешательства не советую ближайшие 2-3 недели садиться за руль автомобиля, ведь в процессе вождения напрягается грудная мышца. Если вы приехали из другого города или страны любым другим транспортом, в клинике Vidnova в стоимость включен трансфер. Поэтому о логистике и организационных моментах можете не беспокоиться.

— Расскажите об интересном кейсе в вашей медицинской практике.

— Конечно, для меня каждый кейс интересен. В пластической хирургии не бывает двух одинаковых случаев. Расскажу о моем любимом виде комбинированных (совмещенных) пластических операций. Я их называю “мама в форме”. Мы выполняем маммопластику вместе с абдоминопластикой или подтяжку груди с абдоминопластикой.

После беременности у многих женщин возникают комплексы — грудь опускается, а на животе формируется фартук. У некоторых еще и расходятся прямые мышцы живота, поэтому диастаз — очень распространенная ситуация. Ко мне приходят такие красивые, очаровательные молодые мамы, которые в отчаянии из-за своего нового тела. Они просят: Верните мне все как было. И мы с командой возвращаем.

— Расскажите о своей команде.

— Спасибо, что Господь свел меня с такими замечательными людьми. Это действительно очень важно. В моей команде — профессионалы, которые постоянно совершенствуются. В течение года мы посещаем 5-10 медицинских конференций. Недавно вернулись из Сингапура, до этого были в Турции и Швеции.

Команда понимает меня с половины слова, с половины взгляда, с половины жеста. У них прекрасное чувство юмора. Это действительно сборная талантов, у нас есть те, кто пишет музыку, стихи. В моей команде — пластические хирурги Иван Кононихин, Алла Виленская, Юрий Сидорчук, Иван Никулин, а также медицинские сестры, медицинские администраторы, координаторы. Каждый ценен и каждый важен.

— Достаточно ли пластическому хирургу быть просто хорошим специалистом? Нужно ли вести соцсети?

— Скажу так: быть просто хорошим специалистом — это очень посредственные амбиции. Быть с лучшими из лучших, постоянно совершенствовать свое мастерство, быть в тренде мировых методик, инноваций в пластической хирургии — это моя мотивация.

Без соцсетей сейчас никак. Мы живем в цифровую эпоху. И она диктует правила игры, рынка, маркетинга. Если ты крутой пластический хирург, но об этом никто не знает, откуда же придут пациенты?

У меня очень крутая маркетинговая команда: креаторы, SMM, копирайтеры, видеографы, таргетологи, маркетологи, SEO-специалисты. Я собрала крутую команду, с которой мы на одной волне, в одном ритме, с которой мы чувствуем друг друга даже на расстоянии. Это слаженный процесс, который мы годами оттачивали и продолжаем совершенствовать.

Поэтому на вопрос, нужно ли вести пластическому хирургу соцсети, отвечаю: Да. У меня лично есть страница в инстаграм.

Я относилась довольно скептически к ведению соцсетей, но практика показала, что многие пациентки приходят ко мне на консультацию именно из этих каналов информации. Поэтому недооценивать влияние соцсетей не стоит. Главное — не перегнуть палку и не начать танцевать в TikTok. Ведь экспертность пластического хирурга важнее таланта танцора. Но это мое субъективное мнение. Возможно, кто-то считает иначе, и это его право.

Фото: Светлана Работенко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.