Світлана Анатоліївна Работенко – відомий в Україні пластичний хірург клініки Vidnova, яка понад 17 років творить красу й допомагає жінкам повернути втрачені форми після пологів.

Серед пацієнток Світлани Работенко – блогери з мільйонними аудиторіями, українські актори та знаменитості. Що варто знати про збільшення грудей – читайте в інтерв’ю.

Інтерв’ю із пластичним хірургом

– Світлано Анатоліївно, які питання вирішує мамопластика? З якими запитами найчастіше до вас приходять пацієнтки?

– Пацієнтки звертаються до мене з різними питаннями. Всі запити можна умовно розділити на три категорії.

Перша – мінімальний розмір грудей. Багато жінок із юних років комплексують через мінімальний розмір грудей. Навіть після вагітності та пологів він не збільшується. Це може спричиняти психологічні труднощі. Хірургічне втручання допомагає збільшити об’єм та створити бажані для пацієнтки пропорції тіла.

Друга група запитів – втрата форми після вагітності та грудного вигодовування. Я – мама трьох дітей, тому добре знаю, через що проходить тіло жінки: як воно змінюється під час виношування малюка та як змінюється форма й об’єм грудей після завершення грудного вигодовування.

Такі післялактаційні зміни молочної залози спостерігаються майже в половини жінок. Тканини спершу розтягуються під час годування, а згодом втрачають еластичність та опускаються. Такі випадки супроводжуються птозом – опущенням грудей. Мамопластика допомагає відновити форму, підняти груди та скоригувати розташування ареоли.

Третя група запитів – помітна асиметрія. Коли різниця в розмірі молочних залоз перевищує половину об’єму, рекомендоване хірургічне втручання. Для усунення диспропорції я застосовую імплантати різного розміру або комбіную збільшення з мастопексією – підтяжкою грудей.

– Чи відмовляєте ви пацієнткам?

– Так, таке трапляється у моїй медичній практиці. Причин безліч. Іноді приходить пацієнтка, яка хоче збільшити груди “на емоціях”. У таких ситуаціях я даю час на роздуми, адже вибір має бути усвідомленим.

Буває, пацієнтка каже: Зробіть так само, як у моєї подруги, — і показує фото. Я ж відповідаю, що відтворити те саме неможливо, адже в кожної жінки інша анатомія та свої параметри. Пропоную підібрати те, що гармонійно пасуватиме саме їй. У більшості випадків пацієнтки погоджуються, але буває, що й ні.

Нереалістичні очікування — це, напевно, моє головне “ні”. У соцмережах і Pinterest зараз безліч зображень, створених штучним інтелектом, і деякі пацієнтки сприймають їх як реальні.

Я завжди чесна і відверта зі своїми пацієнтками. Нічого не приховую: детально пояснюю, як проходитиме процес, чого очікувати під час реабілітації. Бо за красивим результатом стоїть не лише робота пластичного хірурга, а й ретельне дотримання рекомендацій лікаря.

– Мамопластика зараз досить популярна. Що зараз в тренді? Який розмір грудей хочуть отримати ваші пацієнтки?

– Мої пацієнтки обирають природність — і я цілком поділяю цей тренд. Найчастіше використовую краплеподібні імпланти об’ємом 220–280 мл.

Їхні переваги очевидні: комфорт у повсякденному житті, можливість носити одяг без бюстгальтера, збереження форми та пружності. Такий об’єм забезпечує 2–3 розмір грудей — природний, пропорційний і привабливий. Особливо крутий вигляд має результат, коли імплант встановлюють через пахвову зону (аксиларний доступ).

І знаєте, до мене приходять саме такі пацієнтки, які хочуть максимальної природності, бо великі пуш-апи вже давно не в моді. Тому я дуже щаслива, коли наші уявлення про красу та гармонію співпадають.

– Коли краще збільшувати груди – до вагітності чи після пологів?

– У цьому питанні немає чітко визначеного віку. До 18 років – однозначно ні. Мені подобаються сучасні жінки – вони вміють поєднувати багато справ: кар’єру, сім’ю, виховання дітей, догляд, турботу про себе. Є й ті, хто обрали шлях чайлдфрі — і це їхнє право, я поважаю вибір кожної. У таких ситуаціях запитання, коли збільшувати груди – до чи після пологів – взагалі неактуальне. Відповідь: коли ви цього хочете.

Якщо пацієнтки роздумують про народження дитини, я рекомендую робити мамопластику через 6 місяців після завершення грудного вигодовування. Потрібен час, щоб усі важливі процеси в молочних залозах стабілізувались. За цей період тканини відновлюються, гормональний фон нормалізується, а форма грудей приймає своє остаточне положення після лактації.

Сучасні імплантати не перешкоджають грудному вигодовуванню в майбутньому. Сучасні методики встановлення імплантів безпечні. Тому якщо ви плануєте вагітність через кілька років, операція цілком можлива і зараз. Головне – дати організму достатньо часу на відновлення. Тканини мають повністю загоїтись. Зазвичай це 3-6 місяців. Кожна ситуація індивідуальна. Остаточне рішення ухвалюємо разом після детальної консультації та обстежень.

– Що треба знати пацієнткам, які планують хірургічне втручання?

– Насамперед – не ухвалювати емоційних рішень. Спершу варто визначитись із пластичним хірургом. Підпишіться на його сторінку, поспостерігайте за ним певний час, подивіться на результати робіт до/після. Запишіться на консультацію онлайн або на очну. Краще на очну, щоб ви побачили лікаря, познайомились, встановили певний зоровий, емоційний контакт.

Дуже ціную, коли мої пацієнтки приходять на консультацію вже зі списком запитань. Мені це імпонує, бо знаю, що вони вже орієнтуються в темі, і це їхнє усвідомлене рішення.

Наступне – стан здоров’я. Перед хірургічним втручанням варто пройти обстеження. Це загальний або розширений пакет аналізів. Також на пацієнтку очікує консультація анестезіолога. Все це потрібне для максимальної безпеки. Далі – впродовж доби ви будете перебувати у комфортній палаті, яка більше нагадує готельний номер. Після огляду лікаря і виписки пацієнтка вирушає додому з рекомендаціями.

Після хірургічного втручання не раджу найближчі 2-3 тижні сідати за кермо автомобіля, адже в процесі водіння напружується грудний м’яз. Якщо ви приїхали з іншого міста чи країни будь-яким іншим транспортом, у клініці Vidnova у вартість включений трансфер. Тому за логістику і організаційні моменти можете не турбуватися.



– Розкажіть про цікавий кейс у вашій медичній практиці.

– Звісно, для мене кожен кейс цікавий. У пластичній хірургії не буває двох однакових випадків. Розкажу про мій улюблений вид поєднаних (суміщених) пластичних операцій. Я їх називаю “мама в формі”. Ми виконуємо мамопластику разом із абдомінопластикою або підтяжку грудей із абдомінопластикою.

Після вагітності у багатьох жінок виникають комплекси – груди опускаються, а на животі формується фартух. У декого ще й розходяться прямі м’язи живота, тому діастаз – дуже поширена ситуація. До мене приходять такі красиві, чарівні молоді мами, які в розпачі через своє нове тіло. Вони просять: Поверніть мені все як було. І ми з командою повертаємо.

– Розкажіть про свою команду.

– Дякую, що Господь звів мене з такими чудовими людьми. Це насправді дуже важливо. У моїй команді – професіонали, які постійно вдосконалюються. Впродовж року ми відвідуємо 5-10 медичних конференцій. Нещодавно повернулися із Сінгапуру, до того були у Туреччині та Швеції.

Команда розуміє мене з пів слова, з пів погляду, з пів жесту. У них чудове почуття гумору. Це направду збірна талантів, є у нас ті, хто пише музику, вірші. У моїй команді – пластичні хірурги Іван Кононихін, Алла Віленська, Юрій Сидорчук, Іван Нікулін, також медичні сестри, медичні адміністратори, координатори. Кожен цінний і кожен важливий.



– Чи достатньо пластичному хірургу бути просто хорошим фахівцем? Чи потрібно вести соцмережі?

– Скажу так: бути просто хорошим фахівцем – це дуже посередні амбіції. Бути з кращим із кращим, постійно вдосконалювати свою майстерність, бути в тренді світових методик, інновацій в пластичній хірургії – це моя мотивація.

Без соцмереж зараз ніяк. Ми живемо в цифрову епоху. І вона диктує правила гри, ринку, маркетингу. Якщо ти крутий пластичний хірург, але про це ніхто не знає, звідки ж прийдуть пацієнти?

У мене дуже крута маркетингова команда: кріейтори, SMM, копірайтери, відеографи, таргетологи, маркетологи, SEO-фахівці. Я зібрала круту команду, з якою ми на одній хвилі, в одному ритмі, з якою ми відчуваємо одне одного навіть на відстані. Це злагоджений процес, який ми роками відшліфовували та продовжуємо вдосконалювати.

Тому на запитання, чи потрібно вести пластичному хірургу соцмережі, відповідаю: Так. У мене особисто є сторінка в інстаграм.

Я ставилася доволі скептично до ведення соцмереж, але практика показала, що багато пацієнток приходять до мене на консультацію саме з цих каналів інформації. Тому недооцінювати вплив соцмереж не варто. Головне – не перегнути палицю й не почати танцювати в TikTok. Бо експертність пластичного хірурга важливіша за талант танцюриста. Але це моя суб’єктивна думка. Можливо, хтось вважає по-іншому, і це його право.

Фото: Світлана Работенко

