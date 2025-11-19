Декабрь – это не только период подготовки к новогодним праздникам, но и отличное время позаботиться о своем внешнем виде и сменить прическу.

Чтобы встретить следующий год с легкостью и ощущением обновления, можно записаться в салон красоты или выделить время на домашние процедуры.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года поможет выбрать благоприятные дни для визита к мастеру и ухода за волосами, чтобы они оставались здоровыми и блестящими, а изменения — принесли удовольствие.

Когда лучше стричь волосы в декабре 2025 года

Рассмотрим подробно фазы Луны в декабре 2025 года и их потенциальное влияние на состояние и внешний вид волос.

Фазы Луны в декабре 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-4 декабря) – благоприятный период для стрижки, волосы быстро отрастут, станут гуще и крепче. Можно смело красить волосы в насыщенные оттенки, новый цвет будет держаться долго.

– благоприятный период для стрижки, волосы быстро отрастут, станут гуще и крепче. Можно смело красить волосы в насыщенные оттенки, новый цвет будет держаться долго. Полнолуние (5 декабря) – в этот день стрижка и окрашивание нежелательны, результат может не оправдать ваших ожиданий.

– в этот день стрижка и окрашивание нежелательны, результат может не оправдать ваших ожиданий. Убывающая Луна (6-19 декабря) – форма после стрижки будет держаться дольше, кончики будут меньше сечься, но рост волос замедлится. Благоприятный период для тонирования волос.

– форма после стрижки будет держаться дольше, кончики будут меньше сечься, но рост волос замедлится. Благоприятный период для тонирования волос. Новолуние (20 декабря) — стрижка в этот день нежелательна, волосы могут стать слабыми или расти неравномерно. От окрашивания также лучше воздержаться.

— стрижка в этот день нежелательна, волосы могут стать слабыми или расти неравномерно. От окрашивания также лучше воздержаться. Растущая Луна (21-31 декабря) — стрижка будет благоприятной для тех, кто хочет быстрее отрастить длину и придать волосам объем. Удачный период для окрашивания в яркие оттенки.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года

Благоприятные дни для стрижки: 2, 3, 8, 10, 11, 12, 18, 30, 31 декабря.

Не рекомендуется стричься: 6, 20, 21, 23 декабря.

Уход за волосами в декабре 2025 года по фазам Луны

Растущая Луна (1-4 декабря) – отличный период для уходовых процедур. Волосы лучше впитывают полезные вещества, поэтому питательные маски, масла и увлажняющие комплексы дадут максимально заметный эффект.

В полнолуние (5 декабря) волосы могут быть более чувствительными, поэтому стоит избегать салонных процедур и чрезмерно агрессивных средств.

Во время убывающей Луны (6-19 декабря) волосы лучше реагируют на процедуры против выпадения, очищение кожи головы и скрабы. Также хорошо воспринимаются маски для укрепления корней и восстановления структуры волос.

В новолуние (20 декабря) уход должен быть очень деликатным: мягкие шампуни, легкое увлажнение, минимум манипуляций. Стоит избегать химических процедур и экспериментов.

Конец месяца (21-31 декабря) способствует интенсивному уходу. Рекомендуется делать питательные маски, использовать масла для увлажнения кончиков, средства для блеска и густоты.

