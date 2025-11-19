Грудень – це не лише період підготовки до новорічних свят, а й чудовий час подбати про свій зовнішній вигляд та змінити зачіску.

Щоб зустріти наступний рік із легкістю та відчуттям оновлення, можна записатися до салону краси або виділити час на домашні процедури.

Місячний календар стрижок на грудень 2025 року допоможе обрати сприятливі дні для візиту до майстра та догляду за волоссям, щоб воно залишалося здоровим і блискучим, а зміни – принесли задоволення.

Коли краще стригти волосся у грудні 2025 року

Розглянемо детально фази Місяця у грудні 2025 року та їхній потенційний вплив на стан і зовнішній вигляд волосся.

Фази Місяця у грудні 2025 року та їхній вплив на волосся:

Місяць, що зростає (1-4 грудня) – сприятливий період для стрижки, волосся швидко відросте, стане густішим і міцнішим. Можна сміливо фарбуватися у насичені відтінки, новий колір триматиметься довго.

Повний Місяць (5 грудня) – цього дня стрижка і фарбування небажані, результат може не виправдати ваших очікувань.

Спадний Місяць (6-19 грудня) – форма після стрижки триматиметься довше, кінчики менше сіктимуться, але ріст волосся буде повільнішим. Сприятливий період для тонування волосся.

Молодик (20 грудня) – стрижка цього дня небажана, волосся може стати слабким або рости нерівномірно. Від фарбування також краще утриматися.

Місяць, що зростає (21-31 грудня) – стрижка буде сприятливою для тих, хто хоче швидше відростити довжину та додати волоссю об'єму. Вдалий період для фарбування у яскраві відтінки.

Місячний календар стрижок на грудень 2025 року

2, 3, 8, 10, 11, 12, 18, 30, 31 грудня.

2, 3, 8, 10, 11, 12, 18, 30, 31 грудня. Не рекомендується стригтися: 6, 20, 21, 23 грудня.

Догляд за волоссям у грудні 2025 року за фазами Місяця

Місяць, що зростає (1-4 грудня) – чудовий період для доглядових процедур. Волосся краще вбирає корисні речовини, тож живильні маски, олії та зволожувальні комплекси дадуть максимально помітний ефект.

У повню (5 грудня) волосся може бути більш чутливим, тому варто уникати салонних процедур і надмірно агресивних засобів.

Під час спадного Місяця (6-19 грудня) волосся краще реагує на процедури проти випадіння, очищення шкіри голови та скраби. Також добре сприймаються маски для зміцнення коренів та відновлення структури волосся.

У Молодик (20 грудня) догляд має бути дуже делікатним: м’які шампуні, легке зволоження, мінімум маніпуляцій. Варто уникати хімічних процедур та експериментів.

Кінець місяця (21-31 грудня) сприяє інтенсивному догляду. Рекомендовано робити живильні маски, використовувати олії для зволоження кінчиків, засоби для блиску й густоти.

