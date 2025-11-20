Черная пятница уже давно стала одним из самых ожидаемых периодов года для любителей шопинга. Традиционно в конце ноября магазины запускают масштабные распродажи, а пользователи заранее планируют крупные покупки.

Интернет-магазин ВЕНКОН уже официально начал подготовку к Черной пятнице 2025. Хотя главная распродажа запланирована на пятницу, 28 ноября, первые скидки в ВЕНКОН уже доступны на сайте. А количество акционных товаров ежедневно будет постепенно увеличиваться.

Черная пятница 2025: советы для удачного шопинга

Несмотря на то, что Черная пятница ассоциируется с ажиотажем и спешкой в поисках выгодных предложений, лучший результат получают те, кто подходит к процессу с холодной головой.

К покупкам стоит подготовиться заранее — это позволит избежать импульсивных решений и ошибок, которые часто случаются в условиях распродажи.

Составьте список необходимых товаров. Заранее определите, что именно вам нужно. Учтите, что скоро сезон новогодних праздников, поэтому сейчас подходящее время, чтобы приобрести подарок для родных, друзей и близких.

Ознакомьтесь с характеристиками товаров, сравните цены в разных интернет-магазинах и определитесь, где условия покупки будут самыми выгодными. Отслеживайте обновления акций. В период подготовки к Черной пятнице цены могут меняться, а список акционных товаров — расширяться.

В период подготовки к Черной пятнице цены могут меняться, а список акционных товаров — расширяться. Не откладывайте оформление заказа. Самые популярные модели раскупают первыми, поэтому, как только стартует распродажа — начинайте действовать.

Самые популярные модели раскупают первыми, поэтому, как только стартует распродажа — начинайте действовать. Проверяйте условия доставки и оплаты. Это поможет избежать недоразумений в день пиковой нагрузки.

Что можно выгодно купить в Черную пятницу 2025 в ВЕНКОН

В интернет-магазине ВЕНКОН по случаю Черной пятницы работает отдельная промо-страница с акционными товарами. Это позволяет покупателям спокойно ознакомиться с ассортиментом и выбрать все, что необходимо.

В 2025 году под скидки в ВЕНКОН попадают почти все категории товаров для дома. Среди акционных позиций:

Кондиционеры: настенные, напольные, напольно-потолочные сплит-системы, мультисплит и промышленные модели.

Бытовые вентиляторы: вытяжные, канальные, реверсивные, напольные и потолочные.

Рекуператоры: популярные модели от Prana, Mitsubishi Electric, Blauberg, Вентс и других производителей.

Проветриватели и приточные клапаны от Maico, Helios, Systemair.

Кухонные вытяжки: купольные, наклонные, плоские, островные, угловые и Т-образные.

Обогреватели: электрические, инфракрасные, масляные, газовые и другие типы.

Котлы: газовые, электрические, твердотопливные, одно- и двухконтурные модели.

Водонагреватели: накопительные, проточные, газовые, комбинированные и бойлеры непрямого нагрева.

Фильтры для воды: системы очистки питьевой и бытовой воды, а также комплектующие.

Увлажнители, очистители и осушители воздуха для дома и офиса.

Черная пятница в этом году обещает стать одним из самых выгодных периодов для покупок. Поэтому будьте внимательны, составляйте список покупок и просматривайте распродажи заранее, чтобы не пропустить выгодные предложения и получить истинное удовольствие от шопинга.

