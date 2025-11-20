Черная пятница 2025: как подготовиться и что можно выгодно приобрести
Черная пятница уже давно стала одним из самых ожидаемых периодов года для любителей шопинга. Традиционно в конце ноября магазины запускают масштабные распродажи, а пользователи заранее планируют крупные покупки.
Интернет-магазин ВЕНКОН уже официально начал подготовку к Черной пятнице 2025. Хотя главная распродажа запланирована на пятницу, 28 ноября, первые скидки в ВЕНКОН уже доступны на сайте. А количество акционных товаров ежедневно будет постепенно увеличиваться.
Черная пятница 2025: советы для удачного шопинга
Несмотря на то, что Черная пятница ассоциируется с ажиотажем и спешкой в поисках выгодных предложений, лучший результат получают те, кто подходит к процессу с холодной головой.
К покупкам стоит подготовиться заранее — это позволит избежать импульсивных решений и ошибок, которые часто случаются в условиях распродажи.
- Составьте список необходимых товаров. Заранее определите, что именно вам нужно. Учтите, что скоро сезон новогодних праздников, поэтому сейчас подходящее время, чтобы приобрести подарок для родных, друзей и близких.
- Выберите товары и добавьте их в корзину. Ознакомьтесь с характеристиками товаров, сравните цены в разных интернет-магазинах и определитесь, где условия покупки будут самыми выгодными.
- Отслеживайте обновления акций. В период подготовки к Черной пятнице цены могут меняться, а список акционных товаров — расширяться.
- Не откладывайте оформление заказа. Самые популярные модели раскупают первыми, поэтому, как только стартует распродажа — начинайте действовать.
- Проверяйте условия доставки и оплаты. Это поможет избежать недоразумений в день пиковой нагрузки.
Что можно выгодно купить в Черную пятницу 2025 в ВЕНКОН
В интернет-магазине ВЕНКОН по случаю Черной пятницы работает отдельная промо-страница с акционными товарами. Это позволяет покупателям спокойно ознакомиться с ассортиментом и выбрать все, что необходимо.
В 2025 году под скидки в ВЕНКОН попадают почти все категории товаров для дома. Среди акционных позиций:
- Кондиционеры: настенные, напольные, напольно-потолочные сплит-системы, мультисплит и промышленные модели.
- Бытовые вентиляторы: вытяжные, канальные, реверсивные, напольные и потолочные.
- Рекуператоры: популярные модели от Prana, Mitsubishi Electric, Blauberg, Вентс и других производителей.
- Проветриватели и приточные клапаны от Maico, Helios, Systemair.
- Кухонные вытяжки: купольные, наклонные, плоские, островные, угловые и Т-образные.
- Обогреватели: электрические, инфракрасные, масляные, газовые и другие типы.
- Котлы: газовые, электрические, твердотопливные, одно- и двухконтурные модели.
- Водонагреватели: накопительные, проточные, газовые, комбинированные и бойлеры непрямого нагрева.
- Фильтры для воды: системы очистки питьевой и бытовой воды, а также комплектующие.
- Увлажнители, очистители и осушители воздуха для дома и офиса.
Черная пятница в этом году обещает стать одним из самых выгодных периодов для покупок. Поэтому будьте внимательны, составляйте список покупок и просматривайте распродажи заранее, чтобы не пропустить выгодные предложения и получить истинное удовольствие от шопинга.