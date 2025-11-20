Чорна п’ятниця вже давно стала одним із найочікуваніших періодів року для поціновувачів шопінгу. Традиційно наприкінці листопада магазини запускають масштабні розпродажі, а користувачі заздалегідь планують великі покупки.

Інтернет-магазин ВЕНКОН вже офіційно розпочав підготовку до Чорної п’ятниці 2025. Хоча головний розпродаж запланований на п’ятницю, 28 листопада, перші знижки у ВЕНКОН вже доступні на сайті. А кількість акційних товарів щодня поступово збільшуватиметься.

Чорна п’ятниця 2025: поради для вдалого шопінгу

Попри те, що Чорна п’ятниця асоціюється з ажіотажем і поспіхом у пошуках вигідних пропозицій, найкращий результат отримують ті, хто підходить до процесу з холодною головою.

Зараз дивляться

До покупок варто підготуватися заздалегідь — це дозволить уникнути імпульсивних рішень і помилок, які часто трапляються в умовах розпродажу.

Складіть список потрібних товарів. Заздалегідь визначте, що саме вам необхідно. Врахуйте, що скоро сезон новорічних свят, тож зараз вдалий час, аби придбати подарунок для рідних, друзів і близьких.

Заздалегідь визначте, що саме вам необхідно. Врахуйте, що скоро сезон новорічних свят, тож зараз вдалий час, аби придбати подарунок для рідних, друзів і близьких. Оберіть товари і додайте їх в кошик. Ознайомтеся із характеристиками товарів, порівняйте ціни в різних інтернет-магазинах та визначтеся, де умови покупки будуть найвигіднішими.

Ознайомтеся із характеристиками товарів, порівняйте ціни в різних інтернет-магазинах та визначтеся, де умови покупки будуть найвигіднішими. Відстежуйте оновлення акцій. У період підготовки до Чорної п’ятниці ціни можуть змінюватися, а список акційних товарів — розширюватися.

У період підготовки до Чорної п’ятниці ціни можуть змінюватися, а список акційних товарів — розширюватися. Не відкладайте оформлення замовлення. Найпопулярніші моделі розкуповують першими, тому, щойно стартує розпродаж – починайте діяти.

Найпопулярніші моделі розкуповують першими, тому, щойно стартує розпродаж – починайте діяти. Перевіряйте умови доставки та оплати. Це допоможе уникнути непорозумінь у день пікового навантаження.

Що можна вигідно купити в Чорну п’ятницю 2025 у ВЕНКОН

В інтернет-магазині ВЕНКОН з нагоди Чорної п’ятниці працює окрема промо-сторінка з акційними товарами. Це дає змогу покупцям спокійно ознайомитися із асортиментом і вибрати все, що необхідно.

У 2025 році під знижки у ВЕНКОН потрапляють майже всі категорії товарів для дому. Серед акційних позицій:

Кондиціонери: настінні, підлогові, підлогово-стельові спліт-системи, мультиспліт та промислові моделі.

Побутові вентилятори: витяжні, канальні, реверсивні, підлогові та стельові.

Рекуператори: популярні моделі від Prana, Mitsubishi Electric, Blauberg, Вентс та інших виробників.

Провітрювачі та припливні клапани від Maico, Helios, Systemair.

Кухонні витяжки: купольні, похилі, плоскі, острівні, кутові та Т-подібні.

Обігрівачі: електричні, інфрачервоні, масляні, газові та інші типи.

Котли: газові, електричні, твердопаливні, одно- та двоконтурні моделі.

Водонагрівачі: накопичувальні, проточні, газові, комбіновані та бойлери непрямого нагріву.

Фільтри для води: системи очищення питної та побутової води, а також комплектуючі.

Зволожувачі, очищувачі та осушувачі повітря для дому та офісу.

Чорна п’ятниця цього року обіцяє стати одним із найвигідніших періодів для покупок. Тому будьте уважними, пишіть список покупок та переглядайте розпродажі завчасно, щоб не пропустити вигідні пропозиції та отримати справжнє задоволення від шопінгу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.