Киберпонедельник ежегодно завершает большой период скидок после Черной пятницы и сосредоточен на онлайн-покупках.

В этот день интернет-магазины предлагают отдельные акционные предложения, а покупатели традиционно ищут выгодные товары именно в сети.

Дата Киберпонедельника в 2025 году

В 2025 году Киберпонедельник приходится на 1 декабря. Это первый понедельник после Черной пятницы, которая в этом году выпала на 28 ноября.

Именно в этот день онлайн-ритейлеры запускают новые скидки или продлевают акционные предложения, стартовавшие в выходные.

Само явление возникло в США как продолжение сезона скидок, когда после офлайн-ажиотажа в магазинах покупатели массово переходили в онлайн.

Формат быстро стал международным — теперь это отдельный день больших распродаж в сети, который сосредоточен на цифровом шоппинге, заказах через сайты и промокодах.

Популярен ли Киберпонедельник в Украине

В Украине традиция также прижилась, хотя и не имеет такого масштаба, как Черная пятница.

Многие интернет-магазины ежегодно присоединяются к Киберпонедельнику, готовя отдельные онлайн-акции. Для покупателей это возможность приобрести технику, подарки и сезонные товары со скидками уже после главного дня распродаж.

Часто формат переходит в Кибернеделю, когда акции продолжаются не только в понедельник, но и в несколько дней вокруг него.

Что чаще всего покупают в Киберпонедельник

Скидки охватывают практически все категории, но самыми популярными остаются:

электроника и гаджеты;

одежда и обувь;

игрушки и детские товары;

косметика и парфюмерия;

товары для дома и мелкая техника.

Спрос растет прежде всего благодаря тому, что акции сосредоточены онлайн, а выбор часто шире, чем в классическую Черную пятницу.

Чтобы подготовиться к Киберпонедельнику и не пропустить выгодные предложения, стоит заранее составить список нужных товаров, сравнить их цены до начала акции, проверять официальность сайтов и условия возврата, внимательно читать характеристики, учитывать возможные задержки доставки и сохранять электронные чеки после оформления заказа.

