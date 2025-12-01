Кіберпонеділок щороку завершує великий період знижок після Чорної п’ятниці й зосереджений на онлайн-покупках.

У цей день інтернет-магазини пропонують окремі акційні пропозиції, а покупці традиційно шукають вигідні товари саме в мережі.

Дата Кіберпонеділка у 2025 році

У 2025 році Кіберпонеділок припадає на 1 грудня. Це перший понеділок після Чорної п’ятниці, яка цього року прийшлася на 28 листопада.

Саме цього дня онлайн-ритейлери запускають нові знижки або продовжують акційні пропозиції, що стартували у вихідні.

Саме явище виникло у США як продовження знижкового сезону, коли після офлайн-ажіотажу в магазинах покупці масово переходили до онлайну.

Формат швидко став міжнародним – тепер це окремий день великих розпродажів у мережі, який зосереджений на цифровому шопінгу, замовленнях через сайти та промокодах.

Чи популярний Кіберпонеділок в Україні

В Україні традиція також прижилася, хоч і не має такого масштабу, як Чорна п’ятниця.

Багато інтернет-магазинів щороку долучаються до Кіберпонеділка, готуючи окремі онлайн-акції. Для покупців це можливість придбати техніку, подарунки та сезонні товари зі знижками вже після головного дня розпродажів.

Часто формат переходить у Кібертиждень, коли акції тривають не лише в понеділок, а й у кілька днів навколо нього.

Що найчастіше купують у Кіберпонеділок

Знижки охоплюють практично всі категорії, але найпопулярнішими залишаються:

електроніка й гаджети;

одяг і взуття;

іграшки та дитячі товари;

косметика і парфумерія;

товари для дому та дрібна техніка.

Попит зростає передусім завдяки тому, що акції зосереджені онлайн, а вибір часто ширший, ніж у класичну Чорну п’ятницю.

Щоби підготуватися до Кіберпонеділка й не пропустити вигідні пропозиції, варто заздалегідь скласти список потрібних товарів, порівняти їхні ціни до початку акції, перевіряти офіційність сайтів і умови повернення, уважно читати характеристики, враховувати можливі затримки доставки та зберігати електронні чеки після оформлення замовлення.

