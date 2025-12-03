Канадский бренд уже более полувека известен как производитель самой теплой верхней одежды. Куртки из ассортимента Canada Goose участвовали в полярных экспедициях.

Им отдают предпочтение известные актеры и режиссеры на съемках в суровых погодных условиях. Такие свойства верхней одежды обусловлены сочетанием нескольких факторов.

Качество и плотность наполнителя

Оригинальные пуховики и парки бренда наполнены пухом канадской утки Hutterite, а также перьями канадского гуся (казарки). Более 40 лет в компании разрабатывали идеальное сочетание этих материалов для одежды, предназначенной для различных температурных режимов.

Средняя плотность наполнителя (Fill Power) отличается в зависимости от назначения куртки. Минимальный показатель в куртках канадского бренда составляет 625 — это оптимально для одежды, рассчитанной на мягкую зиму в городских условиях. Также плотность наполнителя в куртках Canada Goose составляет:

675 — подходит для активного отдыха и зимних видов спорта; 750 — предназначена для температуры до -25°С, используется в туристическом и альпинистском снаряжении; 800 — самый высокий показатель для одежды, используемой в полярных экспедициях и при экстремальных температурах.

Чем выше плотность наполнителя, тем выше его теплоизоляционные свойства и меньше вес. Поэтому пуховики и парки Canada Goose хоть и выглядят громоздкими, на самом деле очень легкие и комфортные.

Защитные свойства материалов

Внешний слой верхней одежды изготовлен из особой ткани. Она на 17% состоит из хлопка и на 83% из полиэстера. Для этого материала характерны следующие свойства:

прочность; износостойкость; устойчивость к влаге; сопротивление проникновению ветра.

Ткань обработана специальным раствором, усиливающим защиту от воды и грязи. В парках Canada Goose капюшон отделан мехом койота.

Он имеет очень мягкий и плотный ворс, который не замерзает на морозе при попадании влаги от дыхания. Мех объемный и хорошо защищает лицо от ветра и снега.

Дополнительные элементы

Наполнитель в куртках канадского бренда распределен по отдельным отделениям, поэтому равномерно греет и не сбивается. Во всех моделях предусмотрены двойные застежки, внутренние снегозащитные элементы и манжеты на резинках, предупреждающие задувание снега и ветра.

Карманы отделаны дополнительной флисовой подкладкой, что позволяет согреть руки. Благодаря своим исключительным теплоизоляционным свойствам куртки Canada Goose полностью оправдывают высокую стоимость и остаются популярными из года в год.

