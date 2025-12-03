Канадський бренд вже понад пів сторіччя відомий як виробник найтеплішого верхнього одягу. Куртки з асортименту Canada Goose брали участь у полярних експедиціях.

Їм віддають перевагу відомі актори та режисери на зйомках у суворих погодних умовах. Такі властивості верхнього одягу обумовлені поєднанням декількох факторів.

Якість та щільність наповнювача

Оригінальні пуховики та парки бренду наповнені пухом канадської качки Hutterite, а також пір’ям канадського гуся (казарки). Понад 40 років в компанії розробляли ідеальне поєднання цих матеріалів для одягу, призначеного для різних температурних режимів.

Середня щільність наповнювача (Fill Power) відрізняється залежно від призначення куртки. Мінімальний показник у куртках канадського бренда складає 625 — це оптимально для одягу, розрахованого на м’яку зиму в міських умовах. Також щільність наповнювача в куртках Canada Goose складає:

675 — підходить для активного відпочинку та зимових видів спорту; 750 — призначена для температури до -25°С, використовується в туристичному та альпіністському спорядженні; 800 — найвищий показник для одягу, що застосовують у полярних експедиціях та за екстремальних температур.

Чим більша щільність наповнювача, тим вищі його теплоізоляційні властивості і менша вага. Тому пуховики й парки Canada Goose хоч і виглядають громіздкими, насправді дуже легкі та комфортні.

Захисні властивості матеріалів

Зовнішній шар верхнього одягу виготовлений з особливої тканини. Вона на 17% складається з бавовни та на 83% з поліестеру. Для цього матеріалу характерні такі властивості:

міцність; зносостійкість; стійкість до вологи; спротив проникненню вітру.

Тканина оброблена спеціальним розчином, що посилює захист від води та бруду. В парках Canada Goose капюшон оздоблений хутром койота.

Він має дуже м’який та щільний ворс, що не замерзає на морозі під час потрапляння вологи від дихання. Хутро об’ємне і добре захищає обличчя від вітру та снігу.

Додаткові елементи

Наповнювач у куртках канадського бренду розподілений по окремих відділеннях, тому рівномірно гріє і не збивається. В усіх моделях передбачені подвійні застібки, внутрішні снігозахисні елементи та манжети на гумках, що попереджають задування снігу та вітру.

Кишені оздоблені додатковою флісовою підкладкою, що дає можливість зігріти руки. Через свої виняткові теплоізоляційні властивості куртки Canada Goose повністю виправдовують високу вартість та залишаються популярними з року в рік.

