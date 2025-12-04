Совсем скоро украинцы смогут наблюдать особое астрономическое событие — восхождение Холодной Луны.

Эта Луна станет не только третьей полной Луной года, но и последней Суперлуной 2025 года, что делает ее одной из самых ярких и удобных для наблюдения. Об этом сообщает NASA.

Когда будет Холодная Луна и в чем особенность этого астрономического явления, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Когда Холодная Луна в 2025 году

Ближайшая Холодная Суперлуна наступит сегодня ночью, с 4 на 5 декабря 2025 года. Она произойдет в момент полнолуния в 23:14 (UTC) 4 декабря. Украинские любители астрономических явлений смогут наблюдать 5 декабря Холодную Суперлуну в 01:14 ночи.

Предыдущую Суперлуну наблюдали 5 ноября 2025 года.

Особенность явления этого года в том, что:

Это третье и последнее Суперлуние года, а предыдущие два были в октябре и ноябре.

Зимой Солнце расположено низко над горизонтом, а Луна, наоборот, поднимается высоко в небе, что делает ее чрезвычайно удобной для наблюдения среди всех полных Луны года.

Особенности Холодного Суперлуния 2025

По данным NASA, Луна движется вокруг Земли не совсем по идеальной окружности. Иногда она немного ближе к нашей планете и тогда кажется немного больше, чем обычно. Иногда немного дальше, тогда выглядит меньше.

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с ближайшим приближением Луны к Земле на ее эллиптической орбите — точкой, которую называют перигеем. В течение каждого оборота вокруг Земли Луна достигает как перигея — примерно 226 000 миль (363 300 км) от Земли, так и апогея — самой дальней точки, около 251 000 миль (405 500 км).

Визуально можно заметить разницу, ведь полная Луна в перигее (суперлуние) выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой дальней точке. Хотя эти различия не всегда заметны невооруженным глазом, Суперлуние все же выделяется и даже влияет на Землю, вызывая более высокие приливы.

Суперлуние — это не официальный астрономический термин, но его используют для полнолуния, которое приближается как минимум на 90% к перигею.

Суперлуния происходят 3-4 раза в год и обычно идут подряд. В течение большей части года перигей и полнолуние не совпадают.

Источник : NASA

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.