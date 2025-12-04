Зовсім скоро українці зможуть спостерігати особливу астрономічну подію – сходження Холодного Місяця.

Цей Місяць стане не лише третім повним Місяцем року, а й останнім Супермісяцем 2025 року, що робить його одним із найяскравіших та найзручніших для спостереження. Про це повідомляє NASA.

Коли буде Холодний Місяць та в чому особливість цього астрономічного явища, читайте в нашому матеріалі.

Коли Холодний Місяць у 2025 році

Найближчий Холодний Супермісяць настане сьогодні вночі, з 4 на 5 грудня 2025 року. Він відбудеться у момент повні о 23:14 (UTC) 4 грудня. Українські прихильники астрономічних явищ зможуть спостерігати 5 грудня Холодний Супермісяць о 01:14 ночі.

Попередній Супермісяць спостерігали 5 листопада 2025 року.

Особливість цьогорічного явища в тому, що:

Це третій і останній Супермісяць року, а попередні два були у жовтні та листопаді.

Взимку Сонце розташоване низько над горизонтом, а Місяць навпаки піднімається високо на небі, що робить його надзвичайно зручним для спостереження серед усіх повних Місяців року.



Особливості Холодного Супермісяця 2025

За даними NASA, Місяць рухається навколо Землі не зовсім по ідеальній колу. Іноді він трохи ближче до нашої планети і тоді здається трохи більшим, ніж зазвичай. Іноді трохи далі, тоді виглядає меншим.

Супермісяць трапляється, коли повня збігається з найближчим підходом Місяця до Землі на його еліптичній орбіті – точкою, яку називають перигеєм. Протягом кожного 27-денного оберту навколо Землі Місяць досягає як перигею – приблизно 226 000 миль (363 300 км) від Землі, так і апогею – найдальшої точки, близько 251 000 миль (405 500 км).

Візуально можна помітити різницю, адже повний Місяць у перигеї (супермісяць) виглядає на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж у своїй найдальшій точці. Хоча ці відмінності не завжди помітні неозброєним оком, Супермісяць все ж виділяється і навіть впливає на Землю, спричиняючи вищі припливи.

Супермісяць – це не офіційний астрономічний термін, але його використовують для повні, яка наближається щонайменше на 90% до перигею.

Супермісяці відбуваються 3-4 рази на рік і зазвичай йдуть поспіль. Протягом більшої частини року перигей і повня не збігаються.

Джерело : NASA

