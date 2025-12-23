В украинских семьях из поколения в поколение передается традиция приготовления кутьи, которая занимает центральное место в зимних праздниках. Это блюдо не просто каша, а символ достатка, единства и памяти о предках. Но готовят ее не только перед Рождеством.

Когда варят кутью в 2025-2026 годах и какие есть разновидности этого блюда, читайте в нашем материале.

Когда варить кутью зимой 2025-2026

В Украине есть три особые даты, когда традиционно готовят кутью:

24 декабря;

31 декабря;

5 января.

И каждый раз это совсем другое блюдо, со своим характером и назначением. В одну добавляют мед и сухофрукты, а в другую — только самые простые ингредиенты, чтобы подчеркнуть сдержанность.

Третья может быть несколько более щедрой, чтобы символизировать достаток и тепло дома. Каждое из этих блюд — маленькая история о семье, вере и надежде на будущий год.

Дата, когда варить кутью по новому стилю перед Рождеством

Кутья в Украине — это не блюдо одного дня. Ведь ее готовят не только в Святвечер перед Рождеством, но и в другие важные дни зимнего календаря.

Разновидности кутьи:

Богатая;

Щедрая;

Голодная.

Главная традиционная кутья — это каша, которая с древних времен является центральным обрядовым блюдом Рождества. Она готовится накануне праздника, 24 декабря 2025 года по новому стилю, и символизирует достаток, семейное единение и благословение на наступающий год.

Когда варят богатую кутью

Богатая кутья — это каша, которую готовят в Святвечер перед Рождеством. В этом году это будет 24 декабря. Ее называют “богатой”, потому что в классическую кашу добавляют мед, различные сухофрукты и орехи, что символизирует достаток и благополучие.

В то же время запрещается использовать сливочное масло, молоко или сливки, чтобы каша оставалась постной и соответствовала духовному содержанию праздника.

Семья собирается вместе, соблюдает пост до ужина и наполняет дом ароматом меда, мака, орехов и изюма — ингредиентов, которые считаются символами жизни, согласия и здоровья.

Когда варят щедрую кутью

На Святвечер — это не единственный вариант традиционного блюда, которое готовят украинцы. Следующая дата — 31 декабря 2025 года, Щедрый вечер, когда варят щедрую кутью. Она уже может содержать скоромные продукты: молоко, сливки или масло.

Эта кутья символизирует щедрость хозяев, надежду на благополучие и богатство нового года. Ее приготовление напоминает о стремлении семьи прожить следующий год в достатке и гармонии.

Когда варят голодную кутью

Третий вид — голодная кутья, которая готовится накануне Крещения, 5 января 2026 года. Она постная, без масла и других скоромных ингредиентов, ведь символизирует духовное очищение, сдержанность и подготовку к великому празднику Крещения Господня. Традиционно кутья готовится на основе пшеницы, но иногда используют и другие крупы в зависимости от региона.

В нее добавляют мак, мед, орехи, изюм, ведь каждый ингредиент имеет символическое значение. Народные обычаи также связывают кутью с оберегом от невзгод и злых сил, а подбрасывание ложки кутьи к потолку перед трапезой символизирует щедрый урожай и благополучие в доме.

Чтобы создать теплую атмосферу за столом, можно добавить несколько маленьких деталей, которые делают праздничную кутью особенной:

свечи;

аромат меда;

мак и орехи.

Итак, когда варят кутью в Украине, зависит от праздника: 24 декабря — богатая кутья, 31 декабря — щедрая, а 5 января — голодная. Каждый вид имеет свой обрядовый смысл, и все вместе они сопровождают зимний цикл праздников, делая его богатым на духовные символы и семейный уют.

