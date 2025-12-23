В українських родинах з покоління в покоління передається традиція приготування куті, яка посідає чільне місце в зимових святах. Ця страва не просто каша, а символ достатку, єдності та пам’яті про предків. Але готують її не лише перед Різдвом.

Коли варять кутю 2025-2026 та які є різновиди цієї страви, читайте в нашому матеріалі.

Коли варити кутю взимку 2025-2026

В Україні є три особливі дати, коли традиційно готують кутю:

24 грудня;

31 грудня;

5 січня.

І щоразу це зовсім інша страва, зі своїм характером і призначенням. В одну додають мед і сухофрукти, а в іншу – лише найпростіші інгредієнти, щоб підкреслити стриманість.

Третя може бути дещо щедрішою, щоб символізувати достаток і тепло дому. Кожна з цих страв – маленька історія про сім’ю, віру та надію на майбутній рік.

Дата, коли варити кутю за новим стилем перед Різдвом

Кутя в Україні – це не страва одного дня. Адже її готують не лише на Святвечір перед Різдвом, а й у інші важливі дні зимового календаря.

Різновиди куті:

Багата;

Щедра;

Голодна.

Головна традиційна кутя – це каша, яка з давніх часів є центральною обрядовою стравою Різдва. Вона готується напередодні свята, 24 грудня 2025 року за новим стилем, і символізує достаток, сімейне єднання та благословення на рік, що наступає.

Коли варять багату кутю

Багата кутя – це каша, яку готують на Святвечір перед Різдвом. Цього року це буде 24 грудня. Її називають “багатою”, бо до класичної каші додають мед, різні сухофрукти та горіхи, що символізує достаток і благополуччя.

Водночас забороняється використовувати вершкове масло, молоко чи вершки, щоб каша залишалася пісною і відповідала духовному змісту свята.

Родина збирається разом, дотримується посту до вечері і наповнює дім ароматом меду, маку, горіхів та родзинок – інгредієнтів, які вважаються символами життя, злагоди і здоров’я.

Коли варять щедру кутю

На Святвечір – це не єдиний варіант традиційної страви, який готують українці. Наступна дата – 31 грудня 2025 року, Щедрий вечір, коли варять щедру кутю. Вона вже може містити скоромні продукти: молоко, вершки або масло.

Ця кутя символізує щедрість господарів, надію на добробут і багатство нового року. Її приготування нагадує про прагнення родини прожити наступний рік у достатку та гармонії.

Коли варять голодну кутю

Третій вид – голодна кутя, що готується напередодні Водохреща, 5 січня 2026 року. Вона пісна, без масла та інших скоромних складників, адже символізує духовне очищення, стриманість і підготовку до великого свята Хрещення Господнього. Традиційно кутя готується на основі пшениці, але іноді використовують і інші крупи залежно від регіону.

До неї додають мак, мед, горіхи, родзинки, адже кожен інгредієнт має символічне значення. Народні звичаї також пов’язують кутю з оберегом від негараздів і злих сил, а підкидання ложки куті до стелі перед трапезою символізує щедрий урожай і добробут у домі.

Щоб створити теплу атмосферу за столом, можна додати трохи маленьких деталей, які роблять святкову кутю особливою:

свічки;

аромат меду;

мак і горіхи.



Отже, коли варять кутю в Україні, залежить від свята: 24 грудня – багата кутя, 31 грудня – щедра, а 5 січня – голодна. Кожен вид має свій обрядовий сенс, і всі разом вони супроводжують зимовий цикл свят, роблячи його багатим на духовні символи та родинний затишок.

