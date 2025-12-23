Коли варять кутю в Україні 2025-2026: три особливі дати зимових свят
- Кутя в Україні готується три рази взимку: 24 грудня, 31 грудня та 5 січня.
- Багата кутя на Різдво символізує достаток і сімейне єднання, щедра кутя на Щедрий вечір - добробут і щедрість, а голодна кутя на Водохреща - духовне очищення.
В українських родинах з покоління в покоління передається традиція приготування куті, яка посідає чільне місце в зимових святах. Ця страва не просто каша, а символ достатку, єдності та пам’яті про предків. Але готують її не лише перед Різдвом.
Коли варять кутю 2025-2026 та які є різновиди цієї страви, читайте в нашому матеріалі.
Коли варити кутю взимку 2025-2026
В Україні є три особливі дати, коли традиційно готують кутю:
- 24 грудня;
- 31 грудня;
- 5 січня.
І щоразу це зовсім інша страва, зі своїм характером і призначенням. В одну додають мед і сухофрукти, а в іншу – лише найпростіші інгредієнти, щоб підкреслити стриманість.
Третя може бути дещо щедрішою, щоб символізувати достаток і тепло дому. Кожна з цих страв – маленька історія про сім’ю, віру та надію на майбутній рік.
Дата, коли варити кутю за новим стилем перед Різдвом
Кутя в Україні – це не страва одного дня. Адже її готують не лише на Святвечір перед Різдвом, а й у інші важливі дні зимового календаря.
Різновиди куті:
- Багата;
- Щедра;
- Голодна.
Головна традиційна кутя – це каша, яка з давніх часів є центральною обрядовою стравою Різдва. Вона готується напередодні свята, 24 грудня 2025 року за новим стилем, і символізує достаток, сімейне єднання та благословення на рік, що наступає.
Коли варять багату кутю
Багата кутя – це каша, яку готують на Святвечір перед Різдвом. Цього року це буде 24 грудня. Її називають “багатою”, бо до класичної каші додають мед, різні сухофрукти та горіхи, що символізує достаток і благополуччя.
Водночас забороняється використовувати вершкове масло, молоко чи вершки, щоб каша залишалася пісною і відповідала духовному змісту свята.
Родина збирається разом, дотримується посту до вечері і наповнює дім ароматом меду, маку, горіхів та родзинок – інгредієнтів, які вважаються символами життя, злагоди і здоров’я.
Коли варять щедру кутю
На Святвечір – це не єдиний варіант традиційної страви, який готують українці. Наступна дата – 31 грудня 2025 року, Щедрий вечір, коли варять щедру кутю. Вона вже може містити скоромні продукти: молоко, вершки або масло.
Ця кутя символізує щедрість господарів, надію на добробут і багатство нового року. Її приготування нагадує про прагнення родини прожити наступний рік у достатку та гармонії.
Коли варять голодну кутю
Третій вид – голодна кутя, що готується напередодні Водохреща, 5 січня 2026 року. Вона пісна, без масла та інших скоромних складників, адже символізує духовне очищення, стриманість і підготовку до великого свята Хрещення Господнього. Традиційно кутя готується на основі пшениці, але іноді використовують і інші крупи залежно від регіону.
До неї додають мак, мед, горіхи, родзинки, адже кожен інгредієнт має символічне значення. Народні звичаї також пов’язують кутю з оберегом від негараздів і злих сил, а підкидання ложки куті до стелі перед трапезою символізує щедрий урожай і добробут у домі.
Щоб створити теплу атмосферу за столом, можна додати трохи маленьких деталей, які роблять святкову кутю особливою:
- свічки;
- аромат меду;
- мак і горіхи.
Отже, коли варять кутю в Україні, залежить від свята: 24 грудня – багата кутя, 31 грудня – щедра, а 5 січня – голодна. Кожен вид має свій обрядовий сенс, і всі разом вони супроводжують зимовий цикл свят, роблячи його багатим на духовні символи та родинний затишок.