Святвечер для украинцев — это семейный ужин, а также особый момент ожидания рождения Христа, который передается из поколения в поколение. Эта традиция имеет очень древние корни, ведь ее истоки уходят в первые века христианства, когда верующие собирались вместе накануне Рождества, чтобы в тишине и молитве встретить ночь, символизирующую появление Спасителя.

Со временем этот обычай укоренился в украинской культуре и получил свои уникальные обряды, блюда и символы.

Как и когда отмечают Святвечер в Украине в 2025 году, читайте в нашем материале.

Когда Святой вечер в Украине в 2025 году

После перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь (это произошло 1 сентября 2023 года), большинство религиозных праздников получили другую дату, ведь они сместились на 13 дней раньше. Именно поэтому Святвечер теперь приходится на 24 декабря.

Впрочем, часть верующих отмечает Святвечер 2025, дата которого сместилась, в соответствии со старым стилем. Поэтому для них Святвечер и в дальнейшем будет происходить 6 января.

Святой вечер: история праздника

По христианскому преданию, Мария и Иосиф жили во время правления царя Ирода. Когда император узнал о рождении будущего Мессии, он приказал убить всех новорожденных мальчиков.

Чтобы спасти ребенка, супругам пришлось бежать. Ночь они провели в простой хлеву в Вифлееме, где Мария и родила Иисуса. В этот момент на небе появилась особенно яркая звезда. Именно она указала путь волхвам, которые пришли поздравить Младенца и принесли Ему золото, ладан и смирну.

Отсюда и символика первой вечерней зари, после появления которой семьи начинают Святой ужин.

Святвечер 2025: традиции

Украинские традиции предусматривают собрание всей семьи за одним столом. На нем должно быть 12 постных блюд, в честь двенадцати апостолов. В классический перечень входят кутья, узвар, рыба, вареники, пампушки, грибы, голубцы и другие постные блюда.

Распространенные традиции:

В старину к Святвечеру в украинских домах готовились очень тщательно. Дом убирали так, чтобы все блестело, украшали рушниками и вытынанками, а на пол рассыпали немного сена или соломы. Ведь это напоминало о яслях, в которых, по преданию, родился Иисус, и в то же время было пожеланием достатка на год.

Главным символом вечера был дидух — сноп из ржи или пшеницы, который олицетворял предков и семейную защиту. Хозяин торжественно заносил его в дом и ставил на почетное место. С этого момента считалось, что Святвечер начался.

Сегодня традиция дидуха снова оживает, поэтому люди сами связывают снопы, украшают их лентами и ставят в доме как символ Рождества.

Пока хозяин заботился о дворе и скоте, хозяйка целый день готовила блюда. В Святой вечер 2025 нужно быть в хорошем настроении, а печь — держать чистой. Есть поверье: в этот день лучше не пользоваться ножом, чтобы “не отрезать” счастье, поэтому все готовили заранее. И ссориться тоже было нельзя, поэтому перед праздником нужно было помириться со всеми.

К скоту относились с особым вниманием, ведь его нельзя было бить или пугать. Наоборот, животных угощали куском праздничного хлеба. Чтобы уберечь дом от всего недоброго, использовали чеснок, мак или горькие травы.

А чтобы плодовые деревья давали урожай, совершали обряд: сначала как бы “пугали” их топором, а затем “успокаивали” и обвязывали соломой.

