Начало 2026 года для любителей ночного неба будет действительно зрелищным. Ведь уже в первых числах января состоится Волчье суперлуние 2026. Это редкое сочетание полнолуния и момента, когда Луна подходит максимально близко к Земле. Именно поэтому ее называют суперлунием.

Это будет первое Волчье суперлуние в 2026 году, и именно это яркое событие откроет астрономический календарь года.

Что такое Волчье суперлуние

Название состоит из двух частей. Волчья луна — это народное название полнолуния в январе. Оно появилось еще много веков назад, когда люди связывали зимние ночи с воем волков вблизи поселений.

В лесах зимой становится труднее охотиться, поэтому оленям легче убежать, а мелкой добычи почти нет. Волкам приходится тратить больше энергии, чем они получают из пищи. Зимой рядом с селами есть свалки, остатки еды, падаль, иногда скот. Для хищника это шанс не голодать. Но в современной астрономии это лишь историческое название, без определенного значения.

А вот суперлуние — это уже научное понятие. По объяснениям NASA, так называют полнолуние, которое совпадает с перигеем — точкой орбиты, где Луна расположена ближе всего к нашей планете. Поскольку орбита Луны вытянута, а не круглая, ее расстояние до Земли постоянно меняется.

В такие моменты полнолуние кажется больше и ярче, чем обычно. По наблюдениям NASA, разница может быть хорошо заметна даже невооруженным глазом.

Когда будет Волчье суперлуние в 2026 году

Волчье суперлуние в январе 2026 года достигнет фазы полнолуния 3 января. Астрономический пик приходится на утренние часы, когда над Украиной Луна уже будет под горизонтом.

Однако это не значит, что ее не удастся увидеть.

Когда взойдет Волчья луна и когда лучше смотреть

Для наблюдений в Украине наиболее удачной станет ночь с 2 на 3 января. Ведь именно сегодня Луна медленно будет появляться над зимним горизонтом. В этот момент возникает так называемая лунная иллюзия. Это зрительный эффект, из-за которого полнолуние кажется значительно больше на фоне домов, деревьев или гор.

Это полнолуние станет уже четвертым суперлунием подряд, продолжая серию, начавшуюся еще осенью 2025 года. Все объясняется особенностями движения Луны. Ее орбита имеет вытянутую форму, поэтому расстояние до Земли меняется. Когда полная Луна совпадает с моментом прохождения перигея, мы видим суперлуние.

Телескоп или бинокль не обязательны, ведь “полнолуние волка” хорошо видно невооруженным глазом.

Источник : NASA