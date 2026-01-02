Початок 2026 року для любителів нічного неба буде справді видовищним. Адже вже в перших числах січня відбудеться Вовчий супермісяць 2026. Це рідкісне поєднання повні та моменту, коли Місяць підходить максимально близько до Землі. Саме через це його називають супермісяцем.

Це буде перший Вовчий супермісяць у 2026 році, і саме ця яскрава подія відкриє астрономічний календар року.

Що таке Вовчий супермісяць

Назва складається з двох частин. Вовчий місяць – це народна назва повні в січні. Вона з’явилася ще багато століть тому, коли люди пов’язували зимові ночі з виттям вовків поблизу поселень. У лісах взимку стає важче полювати, тому оленям легше втекти, а дрібної здобичі майже немає.

Вовкам доводиться витрачати більше енергії, ніж вони отримують з їжі. Узимку поруч із селами є смітники, залишки їжі, падаль, іноді худоба. Для хижака це шанс не голодувати. Але в сучасній астрономії це лише історична назва, без певного значення.

А от супермісяць – це вже наукове поняття. За поясненнями NASA, так називають повню, яка збігається з перигеєм – точкою орбіти, де Місяць розташований найближче до нашої планети. Оскільки орбіта Місяця витягнута, а не кругла, його відстань до Землі постійно змінюється.

У такі моменти повня здається більшою і яскравішою, ніж зазвичай. За спостереженнями NASA, різниця може бути добре помітною навіть неозброєним оком.

Коли буде Вовчий супермісяць у 2026 році

Вовчий супермісяць у січні 2026 року досягне фази повні 3 січня. Астрономічний пік припадає на ранкові години, коли над Україною Місяць уже буде під горизонтом.

Проте це не означає, що його не вдасться побачити.

Коли зійде Вовчий місяць і коли краще дивитися

Для спостережень в Україні найвдалішою стане ніч з 2 на 3 січня. Адже саме тоді Місяць поволі з’являтиметься над зимовим обрієм. У цей момент виникає так звана місячна ілюзія. Це зоровий ефект, через який повня здається значно більшою на тлі будинків, дерев чи гір.

Ця повня стане вже четвертим супермісяцем підряд, продовжуючи серію, що розпочалася ще восени 2025 року. Усе пояснюється особливостями руху Місяця. Його орбіта має витягнуту форму, тому відстань до Землі змінюється. Коли повний Місяць збігається з моментом проходження перигею, то ми бачимо Супермісяць.

Телескоп або бінокль не обов’язкові, адже “повню вовка” добре видно неозброєним оком.

Джерело : NASA