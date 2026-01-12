В Украине елка воспринимается не просто как праздничный декор, а как символ всего рождественского периода. По церковному календарю Православной церкви Украины завершение рождественского цикла приходится на Крещение, которое празднуется 6 января, и именно эта дата считается главным ориентиром.

Когда выбрасывать елку в 2026 году, читайте в нашем материале.

В какой день нужно убирать елку

Наши предки верили, что после Крещения праздничную атрибутику следует убирать, поэтому период с 7 по 20 января считался лучшим временем, чтобы вынести елку из дома или сложить ее на хранение.

Существовала и особая примета, что последнюю игрушку, снятую с дерева, не прятали в коробку, а оставляли у входа в дом как оберег от сглаза.

Многие семьи оставляли елку до 13-14 января, и это не считается нарушением традиций, однако затягивать с уборкой дольше уже не советуют.

Когда разбирать елку в 2026 году и почему не стоит откладывать

В народном воображении елка была живым символом завершения года и начала нового цикла, поэтому слишком долгое хранение дерева в доме воспринималось как плохой знак. Верили, что если елка стоит после середины января, это означает, что “старое не пускает новое”, а если украшения долго не снимают — в делах может наступить застой.

Обсыпанное, но не убранное дерево связывали с мелкими финансовыми потерями, а сломанные ветки — со ссорами в семье. Недаром говорили, что праздник имеет свое время, а передержанный праздник похож на гостей, которые слишком засиделись.

Подобные советы можно найти и в фэншуй, где елку рассматривают как мощный накопитель энергии. Пока дерево свежее, оно поддерживает активную энергию Ци, но со временем, когда елка вянет или просто долго стоит без изменений, эта энергия становится застойной.

Поэтому советуют убирать дерево тогда, когда праздничный декор начинает утомлять, освобождая пространство для новых возможностей. Чтобы сохранить положительный эффект, на место елки рекомендуют поставить живое растение в горшке или вазу со свежими цветами.

Если же новогоднее дерево было украшено в красных или золотых тонах, после его уборки стоит оставить в интерьере несколько акцентов этих цветов, чтобы поддержать активное настроение года.

Когда выносить елку в 2026 году: сроки

Время, когда стоит убирать елку, зависит и от ее типа и местоположения. Искусственные деревья в квартире быстро накапливают пыль, поэтому дизайнеры советуют разбирать их до середины января и хранить в сухом темном месте.

Живые елки в помещении, особенно возле батарей, высыхают уже за 10-14 дней и могут стать опасными, хотя использование специальных растворов позволяет продлить их срок до трех недель.

На балконе или террасе в холодных условиях срезанное дерево способно сохранять хороший вид до месяца, однако стоит помнить, что пункты переработки обычно принимают елки только до конца января.