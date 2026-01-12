В Україні ялинка сприймається не просто як святковий декор, а як символ усього різдвяного періоду. За церковним календарем Православної церкви України завершення різдвяного циклу припадає на Водохреще, яке святкують 6 січня, і саме ця дата вважається головним орієнтиром.

Коли викидати ялинку в 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Якого числа потрібно прибирати ялинку

Наші предки вірили, що після Водохреща святкову атрибутику слід прибирати, тому період із 7 до 20 січня вважався найкращим часом, щоб винести ялинку з дому або скласти її на зберігання.

Побутувала й особлива прикмета, що останню іграшку, зняту з дерева, не ховали до коробки, а залишали біля входу в оселю як оберіг від лихого ока.

Чимало родин залишали ялинку до 13-14 січня, і це не вважається порушенням традицій, однак затягувати з прибиранням довше вже не радять.

Коли розбирати ялинку в 2026 році та чому не варто відкладати

У народній уяві ялинка була живим символом завершення року та початку нового циклу, тому надто довге зберігання дерева в домі сприймалося як поганий знак. Вірили, що якщо ялинка стоїть після середини січня, це означає, що “старе не пускає нове”, а якщо прикраси довго не знімають – у справах може настати застій.

Обсипане, але не прибране дерево пов’язували з дрібними фінансовими втратами, а зламані гілки – зі сварками в родині. Недарма казали, що свято має свій час, а перетримане свято схоже на гостей, які надто засиділися.

Схожі поради можна знайти й у феншуй, де ялинку розглядають як потужний накопичувач енергії. Поки дерево свіже, воно підтримує активну енергію Ци, але з часом, коли ялинка в’яне або просто довго стоїть без змін, ця енергія стає застійною.

Тому радять прибирати дерево тоді, коли святковий декор починає втомлювати, звільняючи простір для нових можливостей. Щоб зберегти позитивний ефект, на місце ялинки рекомендують поставити живу рослину в горщику або вазу зі свіжими квітами.

Якщо ж новорічне дерево було прикрашене в червоних чи золотих тонах, після його прибирання варто залишити в інтер’єрі кілька акцентів цих кольорів, аби підтримати активний настрій року.

Коли виносити ялинку в 2026 році: терміни

Час, коли варто прибирати ялинку, залежить і від її типу та місця розташування. Штучні дерева у квартирі швидко накопичують пил, тому дизайнери радять розбирати їх до середини січня та зберігати в сухому темному місці.

Живі ялинки у приміщенні, особливо біля батарей, висихають уже за 10-14 днів і можуть стати небезпечними, хоча використання спеціальних розчинів дозволяє подовжити їхній термін до трьох тижнів.

На балконі або терасі в холодних умовах зрізане дерево здатне зберігати гарний вигляд до місяця, однак варто пам’ятати, що пункти переробки зазвичай приймають ялинки лише до кінця січня.