Март – первый месяц весны, вместе с которым хочется обновлений и перемен. После зимнего периода волосы часто нуждаются в восстановлении, а новая стрижка или окрашивание становятся символом свежего старта.

Лунный календарь стрижек на март 2026 года поможет выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны, чтобы результат был предсказуемым и радовал как можно дольше.

Когда лучше стричь волосы в марте 2026 года

Фазы Луны в марте 2026 года чередуются достаточно динамично, поэтому месяц подходит как для активного роста волос, так и для коррекции формы и оздоровительных процедур.

Фазы Луны в марте 2026 года и их влияние на волосы

Растущая Луна (1-2, 20-31 марта) – удачный период для стрижек, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали. Именно на росте хорошо планировать окрашивание, ламинирование, питательные маски и процедуры для блеска и густоты.

– удачный период для стрижек, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали. Именно на росте хорошо планировать окрашивание, ламинирование, питательные маски и процедуры для блеска и густоты. Полнолуние (3 марта) – волосы могут быть более чувствительными к воздействиям. Радикальные изменения имиджа лучше отложить, отдавая предпочтение легкому уходу и увлажнению.

– волосы могут быть более чувствительными к воздействиям. Радикальные изменения имиджа лучше отложить, отдавая предпочтение легкому уходу и увлажнению. Убывающая Луна (4-18 марта ) – период, когда рост волос замедляется, но форма стрижки держится дольше. Это подходящее время для коррекции длины, подравнивания кончиков, процедур против выпадения и очищения кожи головы.

) – период, когда рост волос замедляется, но форма стрижки держится дольше. Это подходящее время для коррекции длины, подравнивания кончиков, процедур против выпадения и очищения кожи головы. Последняя четверть (11 марта) – подходит для оздоровительных процедур и минимальных изменений без резких экспериментов.

– подходит для оздоровительных процедур и минимальных изменений без резких экспериментов. Новолуние (19 марта) – в этот день не рекомендуют кардинально менять прическу. Волосы могут реагировать непредсказуемо, поэтому стоит ограничиться мягким уходом.

Лунный календарь стрижек на март 2026 года

Благоприятные дни для стрижки в марте 2026 года приходятся на 1-3, 8, 10-12, 21-25, 28-31 число. Эти даты подходят как для изменения длины, так и для окрашивания или укладки.

Неблагоприятными считаются 5-7, 9, 18-20, 26, 27 марта – в эти дни лучше ограничиться базовым уходом без радикальных процедур.

Уход за волосами в марте 2026 года по фазам Луны

Во время растущей Луны (1-2, 20-31 марта) стоит делать акцент на питании и восстановлении. Хорошо работают маски, масла, ампульные комплексы, средства для объема и блеска. Это также подходящий период для тонирования и изменения цвета.

Во время убывающей Луны (4-18 марта) эффективными будут процедуры для укрепления корней, детокс кожи головы, скрабы и средства против выпадения. Если вы хотите, чтобы стрижка дольше сохраняла форму, выбирайте именно эти дни.

В день полнолуния (3 марта) лучше избегать агрессивных воздействий – горячей укладки, сложных химических процедур, радикального осветления. Выберите мягкий уход.

В новолуние (19 марта) рекомендуется минимизировать эксперименты. Подойдут деликатные шампуни, легкие кондиционеры, минимум стайлинга и механического воздействия.

