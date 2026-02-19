Березень – перший місяць весни, разом із яким хочеться оновлень і змін. Після зимового періоду волосся часто потребує відновлення, а нова стрижка або фарбування стають символом свіжого старту.

Місячний календар стрижок на березень 2026 року допоможе обрати сприятливі дні для стрижки, фарбування та догляду за волоссям з урахуванням фаз Місяця, щоб результат був передбачуваним і радував якомога довше.

Коли краще стригти волосся у березні 2026 року

Фази Місяця у березні 2026 року чергуються досить динамічно, тому місяць підходить як для активного росту волосся, так і для корекції форми та оздоровчих процедур.

Фази Місяця у березні 2026 року та їхній вплив на волосся

Зростальний Місяць (1-2, 20-31 березня) – вдалий період для стрижок, якщо ви хочете, щоб волосся швидше відростало. Саме на зростанні добре планувати фарбування, ламінування, живильні маски та процедури для блиску й густоти.

– вдалий період для стрижок, якщо ви хочете, щоб волосся швидше відростало. Саме на зростанні добре планувати фарбування, ламінування, живильні маски та процедури для блиску й густоти. Повний Місяць (3 березня) – волосся може бути більш чутливим до впливів. Радикальні зміни іміджу краще відкласти, надаючи перевагу легкому догляду та зволоженню.

– волосся може бути більш чутливим до впливів. Радикальні зміни іміджу краще відкласти, надаючи перевагу легкому догляду та зволоженню. Спадний Місяць (4-18 березня) – період, коли ріст волосся сповільнюється, але форма стрижки тримається довше. Це слушний час для корекції довжини, підрівнювання кінчиків, процедур проти випадіння та очищення шкіри голови.

– період, коли ріст волосся сповільнюється, але форма стрижки тримається довше. Це слушний час для корекції довжини, підрівнювання кінчиків, процедур проти випадіння та очищення шкіри голови. Остання чверть (11 березня) – підходить для оздоровчих процедур і мінімальних змін без різких експериментів.

– підходить для оздоровчих процедур і мінімальних змін без різких експериментів. Молодик (19 березня) – у цей день не рекомендують кардинально змінювати зачіску. Волосся може реагувати непередбачувано, тому варто обмежитися м’яким доглядом.

Місячний календар стрижок на березень 2026 року

Сприятливі дні для стрижки у березні 2026 року припадають на 1-3, 8, 10-12, 21-25, 28-31 число. Ці дати підходять як для зміни довжини, так і для фарбування або укладання.

Несприятливими вважаються 5-7, 9, 18-20, 26, 27 березня – у ці дні краще обмежитися базовим доглядом без радикальних процедур.

Догляд за волоссям у березні 2026 року за фазами Місяця

Під час зростального Місяця (1-2, 20-31 березня) варто робити акцент на живленні та відновленні. Добре працюють маски, олії, ампульні комплекси, засоби для обʼєму та блиску. Це також слушний період для тонування й зміни кольору.

На спадному Місяці (4-18 березня) ефективними будуть процедури для зміцнення коренів, детокс шкіри голови, скраби та засоби проти випадіння. Якщо ви хочете, щоб стрижка довше зберігала форму, обирайте саме ці дні.

У день повні (3 березня) краще уникати агресивних впливів – гарячої укладки, складних хімічних процедур, радикального освітлення. Оберіть м’який догляд.

У Молодик (19 березня) рекомендується мінімізувати експерименти. Підійдуть делікатні шампуні, легкі кондиціонери, мінімум стайлінгу та механічного впливу.

