Что касается трендов и новинок в сфере мото мы спросили у Максима Спикача – эксперта мотосалона. Рынок мототехники в 2026 году уже не тот “сезонный междусобойчик”, что был раньше.

Сегодня байк в Украине окончательно закрепился как полноценный транспорт: экономный, мобильный и технологичный.

В MOTOshop внимательно следят за цифрами и предпочтениями клиентов, и точно знают, какие самые популярные мотоциклы в Украине.

Мотоциклы: популярные модели и тренды

Доминация “Китая”: качество догнало цену.

Если раньше китайские байки покупали “на один сезон”, то в 2026 году можно купить мотоциклы в Украине, которые стали полноценными рабочими лошадками.

Можно отметить бренд JHL Moto, который за последние пару лет заставил эндуро-сообщество пересмотреть отношение к “китайцам”. Он заходит в нишу более качественного, практически профессионального железа.

“Индийский стандарт” надежности: популярные мотоциклы.

Bajaj продолжает удерживать позиции неожиданного лидера в среднем сегменте. Модель Dominar 400 стала “народным” турером.

Люди готовы доплатить за индийскую инженерию, чтобы получить ресурс двигателя, сопоставимый с японцами.

Взрывной интерес к Тур-Эндуро: модные мотоциклы.

Линейка Husqvarna FE – это “золотой стандарт” эндуро для тех, кто ценит премиальность, технологичность и предсказуемость. Все эти мотоциклы объединяет единая база: хромомолибденовая рама, композитный подрамник, подвески WP XACT и гидравлика Braktec.

Если вы выбираете первый байк – смотрите на FE 350. Если планируете жесткий хард-эндуро в горах — FE 250. Если любите скорость и мощь – FE 450/501.

Популярные мотоциклы в Украине предлагает наш мотосалон MOTOshop.UA – широкая сеть официальных дилеров с главным мотосалоном в Киеве и дилерскими центрами в других городах – Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон.

Скутеры: городской прорыв.

Скутеры тайваньского бренда SYM (Sanyang Motor) прочно закрепили за собой репутацию “золотой середины”. Они стоят ощутимо дешевле “японцев”, но по качеству сборки и надежности на голову выше большинства бюджетных китайских марок.

Керамическое напыление цилиндра (SiC) – одна из главных “фишек” SYM. Специальное покрытие уменьшает трение и улучшает теплоотвод, что значительно увеличивает ресурс двигателя (заявляется до 100 тыс. км при должном уходе).

Цифровизация приборных панелей.

Даже бюджетные новинки 2026 года теперь оснащаются TFT-дисплеями с Bluetooth и навигацией.

Мотоциклисты больше не хотят крепить смартфоны на руль – все уведомления и карты теперь выводятся прямо на “приборку”.

Популярность эндуро.

Спрос на эндуро вырос на 40%. Мотоцикл в 2026 году для многих стал способом сбежать от городской суеты в лес или горы. Минимум пластика, максимум выносливости.

Автоматические трансмиссии.

Все больше новичков ищут мотоциклы с АКПП или “роботом”. Люди хотят наслаждаться поездкой, а не щелкать лапкой в пробках.

Первым серийным флагманом с “автоматом” стал KTM 1390 Super Adventure S EVO (модель 2025–2026 года). И он есть в нашем каталоге на MOTOshop.UA.

Безопасность как услуга.

Украинцы стали больше беспокоиться о безопасности. Выбор мотошлема – не просто покупка аксессуара, а инвестиция в собственную безопасность.

Они различаются не только по дизайну, но и уровню защиты, весу и функциональности. Шлем обязательно должен иметь маркировку стандарта безопасности. Без нее – это просто “кепка”.

Мото-рынок 2026 года в Украине – прагматизм, смешанный с жаждой свободы. Байк перестал быть игрушкой выходного дня и стал инструментом личной мобильности.

