Щодо трендів та новинок у сфері мото, ми запитали Максима Спікача – експерта мотосалону. Ринок мототехніки у 2026 році вже не той “сезонний міжсобойчик”, що був раніше.

Сьогодні байк в Україні остаточно закріпився як повноцінний транспорт: економічний, мобільний і технологічний.

У MOTOshop уважно стежать за цифрами і уподобаннями клієнтів, і точно знають, які мотоцикли найпопулярніші в Україні.

Зараз дивляться

Мотоцикли: популярні моделі і тренди

Домінація “Китаю”: якість наздогнала ціну.

Якщо раніше китайські байки купували “на один сезон”, то в 2026 році можна купити мотоцикли в Україні, які стали повноцінними робочими конячками.

Можна відзначити бренд JHL Moto, який за останні пару років змусив ендуро-спільноту переглянути ставлення до “китайців”. Він заходить в нішу більш якісного, практично професійного заліза.

“Індійський стандарт” надійності: популярні мотоцикли.

Bajaj продовжує утримувати позиції несподіваного лідера в середньому сегменті. Модель Dominar 400 стала “народним” турером.

Люди готові доплатити за індійську інженерію, щоб отримати ресурс двигуна, порівнянний з японцями.

Вибуховий інтерес до Тур-Ендуро: модні мотоцикли.

Лінійка Husqvarna FE – це “золотий стандарт” ендуро для тих, хто цінує преміальність, технологічність і передбачуваність. Всі ці мотоцикли об’єднує єдина база: хромомолібденова рама, композитний підрамник, підвіски WP XACT і гідравліка Braktec.

Якщо ви обираєте перший байк – дивіться на FE 350. Якщо плануєте жорсткий хард-ендуро в горах – FE 250. Якщо любите швидкість і потужність – FE 450/501.

Популярні мотоцикли в Україні пропонує наш мотосалон MOTOshop.UA – широка мережа офіційних дилерів з головним мотосалоном у Києві та дилерськими центрами в інших містах – Харків, Одеса, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Херсон.

Скутери: міський прорив.

Скутери тайванського бренду SYM (Sanyang Motor) міцно закріпили за собою репутацію “золотої середини”. Вони коштують відчутно дешевше за “японців”, але за якістю збірки та надійністю на голову вищі за більшість бюджетних китайських марок.

Керамічне напилення циліндра (SiC) – одна з головних “фішок” SYM. Спеціальне покриття зменшує тертя і покращує тепловідвід, що значно збільшує ресурс двигуна (заявляється до 100 тис. км при належному догляді).

Цифровізація приладових панелей.

Навіть бюджетні новинки 2026 року тепер оснащуються TFT-дисплеями з Bluetooth і навігацією.

Мотоциклісти більше не хочуть кріпити смартфони на кермо – всі повідомлення і карти тепер виводяться прямо на “приборку”.

Популярність ендуро.

Попит на ендуро зріс на 40%. Мотоцикл у 2026 році для багатьох став способом втекти від міської метушні в ліс або гори. Мінімум пластику, максимум витривалості.

Автоматичні трансмісії.

Все більше новачків шукають мотоцикли з АКПП або “роботом”. Люди хочуть насолоджуватися поїздкою, а не клацати лапкою в заторах.

Першим серійним флагманом з “автоматом” став KTM 1390 Super Adventure S EVO (модель 2025–2026 року). І він є в нашому каталозі на MOTOshop.UA.

Безпека як послуга.

Українці стали більше турбуватися про безпеку. Вибір мотошолома – не просто покупка аксесуара, а інвестиція у власну безпеку.

Вони відрізняються не тільки дизайном, але й рівнем захисту, вагою та функціональністю. Шолом обов’язково повинен мати маркування стандарту безпеки. Без нього – це просто “кепка”.

Моторинок 2026 року в Україні – прагматизм, змішаний із жагою свободи. Байк перестав бути іграшкою вихідного дня і став інструментом особистої мобільності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.