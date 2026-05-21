Президент Украины Владимир Зеленский посетил Славутич, где провел встречу с руководителями общин Киевской и Черниговской областей. Главная тема беседы — усиление безопасности северных регионов, в частности укрепление границы, развитие фортификационных сооружений и защитной инфраструктуры.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

По словам президента, Украина учитывает угрозы со стороны России и Беларуси, в частности с территории Брянской области РФ и белорусского направления. Отдельно отмечалась необходимость усиления оборонных возможностей в приграничных общинах.

— Мы помним о наступлении с территории Беларуси в 2022 году. Украинские Силы безопасности и обороны, разведка знают, какие существуют угрозы и какой справедливый ответ дать, — сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина имеет возможности как для укрепления обороны, так и для превентивных действий в отношении источников угроз.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных за дальнобойные удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По его словам, подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода в Сизране, расположенного примерно в 800 км от украинской границы. К операциям были привлечены СБУ и подразделение спецопераций А.

Есть удары по оккупантам в Херсонской области.

Также президент отметил, что на повестке дня остается вопрос усиления противовоздушной обороны в северных областях, в частности на границе с Беларусью, и обеспечения общин дополнительным оборудованием и ресурсами.

Во встрече также принимали участие члены правительства, в частности министр обороны Михаил Федоров и глава правительства Юлия Свириденко. Обсуждались практические вопросы — от состояния дорог до логистики эвакуации и работы экстренных служб.

— За июнь вопрос с дорогами должен быть решен, — подчеркнул президент.

Отдельно поднималась тема энергетической устойчивости регионов. По словам президента Зеленского, соответствующие планы должны быть реализованы в полном объеме и в кратчайшие сроки.

Зеленский также анонсировал активный дипломатический день с партнерами, где будут обсуждать усиление совместного международного давления на Россию.

