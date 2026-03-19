В длинный список кинопремии Золотая дзига вошли сразу три сериала ICTV2 — АТП Перевозчики, Повернення и детектив Митець.

Сериалы ICTV2 в списке Золотая дзига

Комедийный сериал АТП Перевозчики рассказывает о двух водителях-экспедиторах Артеме Горбаче (Вячеслав Довженко) и Семене Зозуле (Владимир Гладкий), которые доставляют грузы во все уголки нашей страны, в том числе и в прифронтовые территории.

Герои попадают в рискованные и детективные истории, разрешают критические ситуации, влюбляются, ищут счастье и свой путь.

Режиссеры сериала: Александр Кириенко, Анна Гресь.

Продюсеры: Марина Квасова, Алла Липовецкая, Дмитрий Хрипун, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Премьера состоялась 24 марта 2025 года на канале ICTV2.

В целом премьера сериала собрала перед экранами канала почти 4 млн зрителей по всей Украине. Средняя доля сериала составила 9,0% по коммерческой аудитории (18-54, 50+), что в среднем выше доли канала в день показа на 34%.

Сериал был доступен на Netflix Украина. В первую неделю показа АТП Перевозчики занял четвертое место по просмотрам в топе сериалов киносервиса.

Сериал быстро стал хитом и несколько недель занимал высокие позиции в рейтинге топ-10 Украины от Netflix.

Шпионский детектив из 12 серий Митець

Режиссёры: Алексей Тараненко, Денис Тарасов.

Продюсеры: Елена Антонова, Андрей Савченко, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Шпионский детектив Митець стал настоящим открытием сериального сезона. Следователь, военнослужащий Дмитрий Скорук возвращается из вражеского плена тогда, когда его уже никто не ждал. Но в крови мужчины целый “букет” неизвестных химических веществ, а о днях своего плена он не помнит абсолютно ничего. Ситуация выходит из-под контроля, когда каждую ночь Скорук начинает рисовать преступление, которое произойдет только утром.

Сериал вызвал настоящий фурор в соцсети Threads с исключительно большим количеством положительных отзывов. Зрители отмечают великолепную игру главного героя Дмитрия Рыбалевского, запутанный и нетривиальный сюжет, а также актуальность истории о коллаборационистах и предателях.

Драмеди из 8 серий Повернення

Режиссёр: Юлия Павлова.

Продюсеры: Антон Мигунова, Дмитрий Хрипун, Евгений Шегай, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

В центре сюжета – история 33-летнего военного Александра Кречета (актер и военный Евгений Григорьев), который после ранения и ампутации ноги возвращается к гражданской жизни.

Он решает отдать долг погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский), помогая пережить утрату его семье. Но когда сын побратима Назар (Григорий Горобчук) исчезает, Кречет находит его и на некоторое время становится личным воспитателем-охранником парня… И с этого момента все персонажи истории попадают в водоворот неожиданных событий, которые коренным образом изменят их жизнь.

В первый день показа Повернення посмотрели почти 2 млн зрителей.

В конкурсе 10-й кинопремии Золота дзиґа примут участие 65 работ: 13 полнометражных художественных фильмов, 17 полнометражных документальных, 8 короткометражных документальных, 14 короткометражных художественных, 7 анимационных фильмов и 6 художественных сериалов.

Члены Киноакадемии уже начали голосование за номинантов 10-й кинопремии Золотая дзига, которое продлится до 7 мая (15:00 по киевскому времени).

В этом году выбор осуществляется в 21 номинации. В двух номинациях (Лучший документальный сериал и Лучший анимационный сериал) претендентов меньше трех, поэтому согласно регламенту эти номинации не будут участвовать в голосовании.

