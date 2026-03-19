У довгий список кінопремії Золота дзиґа увійшли відразу три серіали ICTV2 — АТП Перевізники, Повернення та детектив Митець.

Серіали ICTV2 у списку Золотої дзиґи

Комедійний серіал АТП Перевізники розповідає про двох водіїв-експедиторів Артема Горбача (В’ячеслав Довженко) і Семена Зозулю (Володимир Гладкий), що доставляють вантажі в усі куточки нашої країни, зокрема й у прифронтові території.

Герої потрапляють в ризикові і детективні історії, розрулюють критичні ситуації, закохуються, шукають щастя і власний шлях.

Режисери серіалу: Олександр Кирієнко, Анна Гресь.

Продюсери: Марина Квасова, Алла Липовецька, Дмитро Хрипун, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Прем’єра відбулася 24 березня 2025 на каналі ICTV2.

Загалом прем’єра серіалу зібрала перед екранами каналу майже 4 млн глядачів по всій Україні. Середня частка серіалу склала 9,0% за комерційною аудиторією (18-54, 50+), що в середньому вище частки каналу в день показу на 34%.

Серіал був у доступі на Netflix Україна. На першому тижні показу АТП Перевізники посів четверту сходинку за переглядами у топі серіалів кіносервісу.

Серіал швидко став хітом та кілька тижнів займав високі позиції рейтинг топ 10 Україна від Netflix.

Шпигунський детектив на 12 серій Митець

Режисери: Олексій Тараненко, Денис Тарасов.

Продюсери: Олена Антонова, Андрій Савченко, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Шпигунський детектив Митець став справжнім відкриттям серіального сезону. Слідчий, військовослужбовець Дмитро Скорук повертається з ворожого полону тоді, коли на нього вже ніхто не чекав. Та в крові чоловіка цілий “букет” невідомих хімічних речовин, а про дні свого полону він не пам’ятає абсолютно нічого. Ситуація виходить з-під контролю, коли щоночі Скорук починає малювати злочин, що трапиться лише зранку.

Серіал викликав справжній фурор у соцмережі Threads з винятково великою кількістю позитивних відгуків. Глядачі відзначають чудову гру головного героя Дмитра Рибалевського, заплутаний та нетривіальний сюжет, а також актуальність історії про колоборантів та зрадників.

Драмеді на 8 серій Повернення

Режисерка: Юлія Павлова.

Продюсери: Антон Мігунова, Дмитро Хрипун, Євген Шегай, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

В центрі сюжету – історія 33-річного військового Олександра Кречета (актор і військовий Євген Григор’єв), який після поранення і ампутації ноги повертається до цивільного життя.

Він вирішує віддати борг загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський), допомагаючи пережити втрату його родини. Але коли син побратима Назар (Григорій Горобчук) зникає, Кречет знаходить його і на деякий час стає особистим вихователем-охоронцем хлопця… І з цього моменту всі персонажі історії потрапляють у вир несподіваних подій, що докорінно змінять їхнє життя.

У перший день показу Повернення подивились майже 2 млн глядачів.

У конкурсі 10-ї кінопремії Золота дзиґа візьмуть участь 65 робіт: 13 повнометражних ігрових фільмів, 17 повнометражних документальних, 8 короткометражних документальних, 14 короткометражних ігрових, 7 анімаційних фільмів та 6 ігрових серіалів.

Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів 10-ї кінопремії Золота дзиґа, яке триватиме до 7 травня (15:00 за київським часом).

Цього року вибір здійснюється у 21 номінації. У двох номінаціях (Найкращий документальний серіал та Найкращий анімаційний серіал) претендентів менше ніж три, тому згідно з регламентом ці номінації не братимуть участі в голосуванні.

