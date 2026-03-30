Сегодня, 30 марта, в Украине и мире отмечается Международный день нулевых отходов, Всемирный день идола, День карандаша, День прогулки в парке и Всемирный день биполярного расстройства.

Верующие в этот день вспоминают святого преподобного Иоанна Листвичника.

Узнаем, чем интересен 30 марта и какой праздник отмечается в этот день в Украине.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник — 30 марта 2025 года

В этот день православная церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника — известного христианского подвижника и автора духовного произведения Лествица, который описывает путь духовного совершенствования.

Иоанн Лествичник, известный христианский подвижник, родился примерно в 570 году, вероятно, в семье святых Ксенофонта и Марии, знатных граждан Константинополя. В 16-летнем возрасте он решил оставить светскую жизнь и присоединился к Синайскому монастырю.

В течение 19 лет его наставником был авва Мартирий. После смерти своего духовного наставника Иоанн избрал путь затворничества, поселившись в пустынном месте под названием Фола. Там он провел 40 лет в молитвах, посте и безмолвии, получив дар чудотворения и прозорливости.

Несмотря на стремление к уединению, слава о его духовных достижениях привлекала к нему людей даже из отдаленных мест. В возрасте 75 лет Иоанн был избран игуменом Синайского монастыря, где служил около 4 лет. Именно в этот период он написал свое известное произведение Лествица (Лествица), которое описывает 30 ступеней духовного восхождения к совершенству. Благодаря этому сочинению он получил прозвище Лествичник. После завершения служения в монастыре Иоанн вернулся в пустыню, где и завершил свой земной путь.

Также в этот день начинается Шестая седмица Великого поста.

Кто празднует день ангела 30 марта 2025 года

По церковному календарю именины 30 марта отмечают: Иван и Захар.

Их талисманом является аквамарин, драгоценный камень, который отличается нежно-голубым цветом. В Древнем Риме верили, что аквамарин помогает лечить многие болезни.

Что нельзя делать 30 марта 2025 года

Существуют определенные запреты, которых придерживались наши предки в этот день:

Не рекомендуется отправляться в дальние поездки, поскольку считается, что это может принести беду или плохие новости.

Стоит избегать тяжелой физической работы, чтобы не навлечь проблемы со здоровьем, особенно с суставами и позвоночником.

Не стоит давать или брать деньги в долг, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем.

Нельзя обижаться, сквернословить, ссориться, сплетничать, завидовать и оскорблять других людей.

Не стоит отказывать в помощи и милостыне.

Нельзя шить и вязать.

В поминальный день также запрещается плохо говорить об умерших или устраивать громкие застолья. По народным поверьям в этот день лучше не надевать черную одежду, чтобы не навлечь неприятности.

Что можно делать сегодня

На праздник Иоанна Лествичника принято готовить печенье в виде лестницы. Люди верят, что такая выпечка символизирует путь души из материального мира к Божьему престолу и может обеспечить Царство Божье. Количество ступенек должно быть равно членам семьи. Считается, что тот, кто съест такую выпечку, будет здоровым весь год. Печенье в виде лестницы родают нуждающимся и дарят соседям.

В этот день наши предки особенно почитали березу, в частности собирали почки, поскольку, согласно поверьям, они имели особую целебную силу. За ужином принято было лакомиться медом и напитком из сока березы.

30 марта девушки и дети шли в поле призывать весну. Они брали с собой полотно, кланялись во все стороны и проговаривали:

— Вот тебе, весна-мать, новая обновка!

После этого полотно оставляли в поле с выпечкой, чтобы задобрить весну за призыв тепла.

Народные приметы на 30 марта 2025 года

День Иоанна Лествичника считается символом прихода весны и пробуждения природы. По приметам, в этот день судят о погоде, которая будет летом. Люди просят, чтобы Иван Лествичник послал на землю дождь для хорошего урожая.

Праздник 30 марта имеет такие приметы:

Если день теплый и солнечный, это предвещает урожайный год. Холодная погода указывает на затяжную весну.

Какая погода 30 марта, такая будет и на Пасху.

Если не видно скворцов, ожидается непогода.

Появление сережек на лещине свидетельствует об окончательном приходе весны.

В этот день расцвели одуванчики — лето будет коротким.

На Ивана Лествичника вылетели пчелы из ульев — ожидайте теплую весну.

Гуси, летящие высоко, ожидайте снегопады.

Большие ручьи талого снега предвещают мокрое лето.

Раньше считалось, что в этот день птичка овсянка впервые поет свою песню. Если ответить на ее песню словами “Я иду в лес по рогоз, ходи со мной”, то хорошо уродят грибы и ягоды.

В последний день марта хозяева начинают готовиться к полевым работам — достают и ремонтируют садовый и огородный инвентарь, выносят картофель для посадки. Пчеловоды выносят ульи и обращаются к Ивану Лествичнику с просьбой, защитить их и послать хороший урожай меда.

30 марта всю домашнюю работу пытались сделать в течение дня, ведь вечером вся семья собиралась за большим столом, чтобы провести зиму.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.