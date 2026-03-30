Сьогодні, 30 березня, в Україні та світі відзначається Міжнародний день нульових відходів, Всесвітній день ідлі, День олівця, День прогулянки у парку та Всесвітній день біполярного розладу.

Віряни цього дня згадують святого преподобного Іоана Ліствичника.

Дізнаймося, чим цікаве 30 березня та яке свято відзначається цього дня в Україні — детальніше читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято — 30 березня 2026 року

У цей день православна церква вшановує пам’ять преподобного Іоана Ліствичника — християнського подвижника та автора духовного твору Ліствиця, який описує шлях духовного вдосконалення.

Іоанн Ліствичник, відомий християнський подвижник, який народився приблизно у 570 році, ймовірно, в родині святих Ксенофонта та Марії, знатних громадян Константинополя. У 16-річному віці він вирішив залишити світське життя та приєднався до Синайського монастиря.

Протягом 19 років його наставником був авва Мартирій. Після смерті свого духовного керівника Іоанн обрав шлях самітництва, оселившись у пустельному місці під назвою Фола. Там він провів 40 років у молитвах, пості та безмовності, здобувши дар чудотворення та прозорливості.

Попри прагнення до усамітнення, слава про його духовні досягнення приваблювала до нього людей навіть із віддалених місць. У віці 75 років Іоанн був обраний ігуменом Синайського монастиря, де служив близько 4 років. Саме в цей період він написав свій відомий твір Ліствиця (Сходи), який описує 30 ступенів духовного сходження до досконалості. Завдяки цьому твору він отримав прізвисько Ліствичник. Після завершення служіння в монастирі Іоанн повернувся до пустелі, де й завершив свій земний шлях.

Також цього дня починається Шоста седмиця Великого посту.

Хто святкує день ангела 30 березня 2026 року

За церковним календарем іменини 30 березня відзначають: Іван та Захар.

Їхнім талісманом є аквамарин, дорогоцінний камінь, який відрізняється ніжно-блакитним кольором. В Давньому Римі вірили, що аквамарин допомагає лікувати багато хвороб.

Що не можна робити 30 березня 2026 року

Існують певні заборони, яких дотримувалися наші предки в цей день:

Не рекомендується вирушати в далекі поїздки, оскільки вважалося, що це може принести біду або погані новини.

Варто уникати важкої фізичної роботи, щоб не накликати проблеми зі здоров’ям, особливо з суглобами та хребтом.

Не варто давати або брати гроші в борг, щоб уникнути фінансових труднощів у майбутньому.

Не можна ображатися, лихословити, сваритися, пліткувати, заздрити й ображати інших людей.

Не варто відмовляти в допомозі та милостині.

Не можна шити та в’язати.

У поминальний день також забороняється погано говорити про померлих або влаштовувати гучні поминальні застілля. За народними повір’ями цього дня краще не вдягати чорний одяг, щоб не накликати неприємності.

Що можна робити сьогодні

На свято Іоанна Ліствичника заведено готувати печиво у вигляді сходів. Люди вірять, що така випічка символізує шлях душі з матеріального світу до Божого престолу й може забезпечити Царство Боже. Кількість сходинок має дорівнювати членам сім’ї. Вважається, що той, хто з’їсть таку випічку, буде здоровим увесь рік. Печиво у вигляді сходів роздають нужденним та дарують сусідам.

Цього дня наші предки особливо шанували березу, зокрема збирали бруньки, оскільки, згідно з повір’ями, вони мали особливу цілющу силу. За вечерею заведено було ласувати медом та напоєм із соку берези.

30 березня дівчата й діти йшли у поле закликати весну. Вони брали із собою полотно, кланялися на всі боки та промовляли:

— Ось тобі, весна-мати, нова обновка!

Після цього полотно залишали у полі з випічкою, аби задобрити весну та привернути тепло.

Народні прикмети на 30 березня 2026 року

День Івана Ліствичника вважається символом приходу весни та пробудження природи. За прикметами, цього дня судять про погоду, яка буде влітку. Люди просять, щоб Іван Ліствичник послав на землю дощ для гарного урожаю.

Свято 30 березня має такі прикмети:

Якщо день теплий та сонячний, це віщує врожайний рік. Холодна погода вказує на затяжну весну.

Яка погода 30 березня, така буде й на Великдень.

Якщо не видно шпаків, очікується негода.

Поява сережок на ліщині свідчить про остаточний прихід весни.

Цього дня розцвіли кульбаби — літо буде коротким.

На Івана Ліствичника вилетіли бджоли з вуликів — очікуйте теплу весну.

Гуси, летять високо, очікуйте снігопади.

Великі струмки талого снігу передвіщають мокре літо.

Раніше вважалося, що цього дня пташка вівсянка вперше співає свою пісню. Якщо відповісти на її пісню словами “Я іду в ліс по рогіз, ходи зі мною”, то добре вродять гриби та ягоди.

В останній день березня господарі починають готуватися до польових робіт — дістають та ремонтують садовий й городній інвентар, виносять картоплю для посадки. Бджолярі виносять вулики та звертаються до Івана Ліствичника з проханням, захистити їх та послати добрий урожай меду.

30 березня всю домашню роботу намагалися зробити протягом дня, адже ввечері вся сім’я збиралася за великим столом, аби провести зиму.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.