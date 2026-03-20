Сегодня, 20 марта, в Украине стартовала программа кэшбэка на топливо. Украинцы теперь могут получить частичную компенсацию, потратив средства на бензин, дизель или автогаз. О запуске программы сообщили в Минэкономики.

Кэшбэк на топливо: как получить

Кэшбэк на топливо действует через уже существующую инфраструктуру Национального кэшбэка. Тем, кто уже пользуется программой, ничего дополнительно делать не нужно, ведь средства начисляются автоматически после оплаты картой на АЗС, участвующих в программе.

Как получить кэшбэк на топливо новым участникам:

Открыть карту в одном из банков-партнеров.

Выбрать эту карту для выплат в приложении Дія.

Оплачивать топливо на АЗС, подключенных к программе.

Накопленные средства автоматически отображаются в приложении Дія в соответствующем разделе. Это позволяет пользователям всегда отслеживать начисления и планировать использование кэшбэка.

Программа Национальный кэшбэк на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года. Она не требует дополнительного финансирования из госбюджета, ведь средства на выплаты предусмотрены в рамках существующих ресурсов. Благодаря этому украинцы получают удобный и технологичный инструмент экономии без лишних бюрократических процедур.

Как работает кэшбэк на топливо и сколько денег можно получить

Компенсация зависит от типа топлива:

за дизель возвращают 15% от стоимости,

за бензин — 10%,

а за автогаз — 5%.

В денежном эквиваленте это позволяет экономить примерно от 2 до 11 гривен на литре.

Для одного пользователя максимальная сумма выплат на топливо составляет 1 000 гривен в месяц. При этом общий лимит в рамках Национального кэшбэка остается неизменным — до 3 000 гривен ежемесячно.

На что можно потратить кэшбэк

Полученные средства имеют целевое назначение и не выдаются наличными. Их можно потратить на:

оплату коммунальных услуг,

приобретение продуктов украинского производства,

лекарства и медицинские товары,

книги,

почтовые услуги,

благотворительные взносы в поддержку ВСУ

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, запуск топливного кэшбэка — это оперативный ответ на высокие цены на нефть и топливо в мире. Использование уже работающей системы Национального кэшбэка позволяет быстро и без лишних затрат оказать поддержку тысячам украинцев.

Программа направлена на то, чтобы каждый, кто пользуется автомобилем, ощутил реальную экономию и получил доступ к частичной компенсации расходов на топливо.

Более того, программа реализована таким образом, что пользователи могут тратить средства на важные категории, включая оплату коммунальных услуг, лекарств, продуктов и благотворительность.

Источник : Правительственный портал

