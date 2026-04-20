В мае 2026 года период растущей Луны приходится на вторую половину месяца. Именно в это время энергия постепенно усиливается, поэтому такие дни часто связывают с планированием, новыми намерениями и движением вперед.

Фаза растущей Луны символизирует восстановление сил, внутреннее развитие и постепенную реализацию задуманного. В этот период легче возвращаться к важным целям, начинать новые дела или шаг за шагом менять привычный ритм жизни.

Факты ICTV рассказывают, когда будет растущая Луна в мае 2026 года и что можно и не стоит делать в эти дни.

Когда будет растущая Луна в мае 2026 года

В мае 2026 года период растущей Луны начнется после новолуния, которое наступит 16 мая в 23:01.

Фаза роста продлится с 17 по 30 мая. Первая четверть Луны наступит 23 мая в 14:11.

Уже 31 мая в 11:45 произойдет полнолуние, поэтому 30 мая станет последним днем этого периода.

Именно эти дни традиционно считаются благоприятными для планирования, постепенного старта новых дел и работы над собой.

Растущая Луна в мае 2026 года – что можно и нельзя делать

17 мая — день спокойствия, планирования и внутренней сосредоточенности. Не стоит спешить с важными начинаниями. Лучше посвятить время размышлениям, работе с мыслями и спокойному отдыху без перегрузок.

18 мая — благоприятный день для первых шагов в новых делах. Можно начинать реализовывать планы, заниматься обучением, рабочими вопросами, поездками или домашними делами. При этом лучше избегать споров.

19 мая — день сильной энергии, которую важно направить в полезное русло. Хорошо заниматься спортом, работать над собой, избавляться от вредных привычек. Не стоит принимать поспешные решения, конфликтовать или делать рискованные финансовые шаги.

20 мая — время более спокойного ритма. День подходит для размышлений, обучения, домашних дел и отдыха. Не стоит перегружать себя или браться за рискованные начинания.

21 мая — день, когда важно внимательно относиться к информации, людям и собственным решениям. Лучше сосредоточиться на планировании, рутинных задачах и внутреннем порядке. Для крупных начинаний день не самый удачный.

22 мая — благоприятный день для общения, творчества, интеллектуальной работы и духовных практик. Хорошо учиться, исследовать новое и прислушиваться к интуиции. При этом не рекомендуется экспериментировать с внешностью.

23 мая — переходный день между фазами, поэтому эмоциональное состояние может быть нестабильным. Важно следить за словами, избегать грубости, лжи и конфликтов. Действовать лучше спокойно и обдуманно.

24 мая — подходящее время для обновления, поездок, внутренних изменений и начала дел. День благоприятен для работы над собой и пересмотра прошлых ошибок. При этом не стоит переутомляться или злоупотреблять алкоголем.

25 мая — непростой день, когда могут усиливаться тревожность и сомнения. Лучше не начинать новых дел, не принимать важных решений и по возможности избегать конфликтов.

26 мая — хороший день для семейных дел, примирения, долгосрочных проектов и новых начинаний. Можно укреплять отношения и закладывать основу для будущего.

27 мая — один из самых энергичных дней периода. Подходит для активной работы, спорта и дел, требующих выносливости. Пассивность в этот день нежелательна.

28 мая — день интуиции, внутреннего спокойствия и размышлений. Лучше снизить нагрузку, избегать резких шагов и уделить время себе.

29 мая — день переосмысления и коррекции планов. Новые дела начинать не стоит, но можно вносить изменения в текущую работу и заниматься самоанализом.

30 мая — благоприятный день для новых начинаний, активных действий и творчества. Хорошее время для запуска проектов и реализации идей. При этом стоит беречь зрение и не перегружать себя информацией.

В целом период растущей Луны в мае 2026 года благоприятен для планирования, внутренних изменений и постепенного движения вперед. В эти дни важно действовать обдуманно, прислушиваться к себе и вовремя делать паузы.

