Взрывы в Запорожье и области 13 июля: РФ ударила КАБами, есть разрушения и раненые
Взрывы в Запорожье прогремели днем 13 июля. Россияне нанесли удары по областному центру и Запорожскому району КАБами. Повреждены дома и хозяйственные постройки, есть пострадавшие.
Взрывы в Запорожье и области 13 июля: каковы последствия
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг нанес по Запорожью четыре удара КАБами.
— Один из ударов пришелся по территории частного домовладения. Дом полностью разрушен, возник пожар. Предварительно, пострадала одна женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал он.
Позже стало известно еще о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район.
Разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки и садовые дома. Вспыхнули пожары.
На местах работают спасатели, медики и правоохранители. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В 17:52 стало известно, что пострадали семь человек, в том числе ребенок.
— Четырехлетняя девочка получила ранения в результате атаки КАБом по частным домам в Запорожье, — уточнил Федоров.
Напомним, вечером 12 июля россияне ударили по Запорожью дронами и ракетами. Из-за атаки РФ ранения получили шесть человек, погиб мужчина.
Повреждены дома, автомобили и здание больницы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА