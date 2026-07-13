Взрывы в Запорожье прогремели днем 13 июля. Россияне нанесли удары по областному центру и Запорожскому району КАБами. Повреждены дома и хозяйственные постройки, есть пострадавшие.

Взрывы в Запорожье и области 13 июля: каковы последствия

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг нанес по Запорожью четыре удара КАБами.

— Один из ударов пришелся по территории частного домовладения. Дом полностью разрушен, возник пожар. Предварительно, пострадала одна женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал он.

Позже стало известно еще о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район.

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Разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки и садовые дома. Вспыхнули пожары.

На местах работают спасатели, медики и правоохранители. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В 17:52 стало известно, что пострадали семь человек, в том числе ребенок.

— Четырехлетняя девочка получила ранения в результате атаки КАБом по частным домам в Запорожье, — уточнил Федоров.

Напомним, вечером 12 июля россияне ударили по Запорожью дронами и ракетами. Из-за атаки РФ ранения получили шесть человек, погиб мужчина.

Повреждены дома, автомобили и здание больницы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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