Геомагнітна ситуація у червні 2026 року, за попередніми прогнозами, буде переважно спокійною, однак упродовж місяця можливі окремі періоди підвищеної сонячної активності.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), наразі очікуються переважно слабкі геомагнітні збурення рівня G1, хоча короткочасні посилення активності не виключаються.

Коли можливі магнітні бурі у червні 2026 року, які дні можуть бути неспокійними та як це впливає на самопочуття — розповідаємо далі.

Магнітні бурі у червні 2026 року

За попередніми оцінками NOAA SWPC, у червні 2026 року очікуються переважно слабкі або помірні коливання геомагнітного поля Землі.

Фахівці пояснюють, що геомагнітна активність залежить від сонячних спалахів, корональних викидів маси та потоків сонячного вітру. Через циклічність обертання Сонця приблизно кожні 27 днів періоди нестабільності можуть повторюватися хвилями.

Орієнтовні періоди підвищеної геомагнітної активності у червні 2026 року:

початок місяця (1–3 червня);

перший тиждень червня (5–7 червня);

середина місяця (11–14 червня);

друга половина місяця (18–21 червня);

кінець червня (26–29 червня).

У ці дні можливі короткочасні магнітні бурі слабкого рівня або помітні коливання магнітосфери. В інші періоди геомагнітна ситуація, за прогнозами, залишатиметься відносно стабільною.

Водночас у NOAA наголошують, що довгострокові прогнози магнітних бур мають орієнтовний характер. Точні параметри геомагнітної активності визначаються лише за кілька днів або годин до події, оскільки сонячна активність може різко змінюватися.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

У періоди підвищеної геомагнітної активності метеочутливі люди можуть відчувати втому, головний біль, дратівливість або проблеми зі сном.

Лікарі радять у такі дні дотримуватися стабільного режиму сну та уникати перевтоми. Організм у періоди магнітних бур може гостріше реагувати на фізичні та емоційні навантаження.

Також рекомендують пити достатньо води, більше відпочивати та проводити час на свіжому повітрі.

Крім того, варто обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу, які можуть посилювати неприємні симптоми.

Якщо самопочуття помітно погіршується або виникають проблеми із серцево-судинною системою, фахівці радять звернутися до лікаря.

