Солнцезащитные очки различаются формой оправы, типом линз, уровнем защиты от ультрафиолета и даже конкретным назначением.

Именно эти параметры определяют, насколько очки будут удобны в ношении, гармоничны в образе и, главное, безопасны для здоровья глаз.

При правильном выборе они становятся надежным инструментом защиты и стильным элементом имиджа.

Основные виды солнцезащитных очков по форме оправы

Солнцезащитные очки бывают самых разных силуэтов, каждый из них задает особое настроение и подходит определенным типам внешности и стилям:

Авиаторы — классическая каплевидная форма с тонкой металлической оправой. Универсальны, подходят почти всем типам лиц.

Вайфареры — плотная пластиковая оправа с характерным “ломаным” верхом. Подчеркивают уверенность, лучше всего смотрятся на овальных и круглых лицах.

Кошачий глаз — вытянутые углы оправы придают дерзость и женственность. Особенно гармоничны на лицах с мягкими чертами, подчеркивают скулы.

Тишейды — круглые очки в стиле Джона Леннона. Идеальны для творческих натур, создают акцент винтажности, лучше всего подходят узким и овальным лицам.

Клабмастеры — комбинированная оправа: массивный верх и тонкий низ. Стиль ретро-интеллектуала, хорошо смотрятся на квадратных и овальных лицах.

Панто — округлые оправы с легкой вытянутостью. Универсальны, мягко подчеркивают черты лица, подходят почти всем.

Маски — цельные монолитные очки, часто зеркальные. Создают футуристичный образ, идеальны для спортивного и хай-тек-стиля.

Квадратные — строгие линии, подчеркивают угловатость. Подходят людям с мягкими чертами лица, добавляют им структуру, а образу — серьезность.

Прямоугольные — вытянутые оправы, минимализм и современность. Идеальны для делового стиля, хорошо балансируют круглые и овальные лица.

Типы линз в солнцезащитных очках

Линзы определяют функциональность очков. Поляризационные модели, такие как очки Polaroid, особенно ценны для водителей и любителей отдыха у воды: они убирают блики от дороги, снега и поверхности моря, делая изображение более четким и безопасным для восприятия.

Зеркальные линзы отражают солнечные лучи и снижают нагрузку на глаза, поэтому их выбирают для пляжа и гор, где свет особенно интенсивен.

Градиентные линзы удобны в городе и при вождении — верхняя часть защищает от солнца, а нижняя остается светлее, позволяя свободно видеть приборы и детали.

Фотохромные линзы универсальны: они автоматически меняют степень затемнения в зависимости от освещенности, что делает их удобными для спорта и путешествий.

Классические затемненные линзы остаются самым простым и распространенным вариантом, подходящим для повседневного ношения в городе и на отдыхе.

Уровни защиты от солнца и маркировка UV

Главная задача солнцезащитных очков — блокировать ультрафиолетовое излучение, которое незаметно для глаза, но способно нанести серьезный вред сетчатке и хрусталику.

Маркировка UV400 или 100% UV Protection означает полную защиту от UVA и UVB-лучей до длины волны 400 нм. Это максимальный и наиболее безопасный вариант. UV380 встречается реже и блокирует лучи до 380 нм. Защита есть, но менее полная, чем у UV400.

Категории затемнения (0–4) показывают степень светопропускания линз:

0 — минимальное затемнение, скорее декоративный вариант.

1 — легкая защита для пасмурной погоды.

2 — средняя степень затемнения.

3 — сильное затемнение, оптимально для яркого солнца.

4 — максимальная защита, используется в горах и при экстремальном солнце, не подходит для вождения.

Следует помнить, что темные линзы без UV-фильтра опасны. Зрачки расширяются, пропуская больше ультрафиолета, и риск повреждения глаз становится выше, чем вообще без очков.

Какие солнцезащитные очки выбрать для разных условий

При выборе учитывайте, где вы собираетесь носить очки. Для города подойдут универсальные модели с градиентными или классическими линзами.

В автомобиле важна поляризация, убирающая блики от дороги и стекла, поляризационных линз требуют рыбалка и отдых у воды.

На пляже желательны очки с высокой степенью затемнения и зеркальными покрытиями.

В горах необходима максимальная защита — категория затемнения 4 и широкие линзы, закрывающие глаза от экстремального солнца и бокового света.

