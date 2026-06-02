Сонцезахисні окуляри відрізняються формою оправи, типом лінз, рівнем захисту від ультрафіолету та навіть конкретним призначенням.

Саме ці параметри визначають, наскільки окуляри будуть зручними у носінні, гармонійними в образі та, головне, безпечними для здоров’я очей.

За правильного вибору вони стають надійним засобом захисту і стильним елементом іміджу.

Основні види сонцезахисних окулярів за формою оправи

Сонцезахисні окуляри бувають найрізноманітніших форм, кожна з яких створює особливий настрій і пасує певним типам зовнішності та стилю:

Авіатори — класична краплеподібна форма з тонкою металевою оправою. Універсальні, підходять майже всім типам обличчя.

Вайфарери — масивна пластикова оправа з характерною “ламаною” верхньою лінією. Підкреслюють упевненість, найкраще пасують овальним і круглим обличчям.

Котяче око — витягнуті кути оправи додають зухвалості та жіночності. Особливо гармонійний вигляд мають на обличчях із м’якими рисами, підкреслюють вилиці.

Тишейди — круглі окуляри у стилі Джона Леннона. Ідеальні для творчих натур, створюють вінтажний акцент, найкраще підходять вузьким і овальним обличчям.

Клабмайстери — комбінована оправа: масивний верх і тонкий низ. Стиль ретро-інтелектуала, добре пасують квадратним і овальним обличчям.

Панто — округлі оправи з легкою витягнутістю. Універсальні, м’яко підкреслюють риси обличчя, підходять майже всім.

Маски — цілісні монолітні окуляри, часто із дзеркальними лінзами. Створюють футуристичний образ, ідеальні для спортивного та хай-тек стилю.

Квадратні — строгі лінії, що підкреслюють кутастість. Підходять людям із м’якими рисами обличчя, додають структурності та серйозності образу.

Прямокутні — витягнуті оправи, мінімалізм і сучасність. Ідеальні для ділового стилю, добре врівноважують круглі та овальні обличчя.

Типи лінз у сонцезахисних окулярах

Лінзи визначають функціональність окулярів. Поляризаційні моделі, такі як окуляри Polaroid, особливо цінуються водіями та любителями відпочинку біля води: вони усувають відблиски від дороги, снігу та водної поверхні, роблячи зображення чіткішим і безпечнішим для сприйняття.

Дзеркальні лінзи відбивають сонячні промені та зменшують навантаження на очі, тому їх часто обирають для пляжу та гір, де світло особливо інтенсивне.

Градієнтні лінзи зручні в місті та під час водіння: верхня частина захищає від сонця, а нижня залишається світлішою, дозволяючи добре бачити панель приладів та дрібні деталі.

Фотохромні лінзи універсальні — вони автоматично змінюють ступінь затемнення залежно від освітлення, що робить їх зручними для спорту та подорожей.

Класичні затемнені лінзи залишаються найпростішим і найпоширенішим варіантом для щоденного використання в місті та на відпочинку.

Рівні захисту від сонця та маркування UV

Головне завдання сонцезахисних окулярів — блокувати ультрафіолетове випромінювання, яке непомітне для ока, але здатне завдати серйозної шкоди сітківці та кришталику.

Маркування UV400 або 100% UV Protection означає повний захист від UVA- та UVB-променів із довжиною хвилі до 400 нм. Це максимальний і найбезпечніший варіант.

UV380 трапляється рідше та блокує промені до 380 нм. Захист є, але він менш повний, ніж у UV400.

Категорії затемнення (0–4) показують ступінь світлопропускання лінз:

0 — мінімальне затемнення, радше декоративний варіант;

1 — легкий захист для похмурої погоди;

2 — середній ступінь затемнення;

3 — сильне затемнення, оптимальне для яскравого сонця;

4 — максимальний захист для гір та екстремально яскравого сонця, не підходить для водіння.

Варто пам’ятати, що темні лінзи без UV-фільтра небезпечні. Зіниці розширюються, пропускаючи більше ультрафіолету, тому ризик пошкодження очей стає навіть вищим, ніж без окулярів.

Які сонцезахисні окуляри обрати для різних умов

Під час вибору враховуйте, де саме ви плануєте носити окуляри.

Для міста підійдуть універсальні моделі з градієнтними або класичними лінзами.

В автомобілі важлива поляризація, яка усуває відблиски від дороги та скла. Поляризаційні лінзи також рекомендовані для риболовлі та відпочинку біля води.

Для пляжу бажано обирати окуляри з високим ступенем затемнення та дзеркальним покриттям.

У горах необхідний максимальний захист — четверта категорія затемнення та широкі лінзи, які захищають очі від інтенсивного сонця і бокового світла.

