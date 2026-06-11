Под Армянском ВСУ поразили колонну из около 50 грузовиков РФ с горючим и боеприпасами
- Чонгарский мост на временно оккупированной Херсонской области получил критические повреждения и сейчас полностью непригоден для движения транспорта.
- По словам Дмитрия Перуна Филатова, оккупанты вынуждены менять логистику, обустраивать понтонные переправы и перебрасывать грузы через Армянск.
- Украинские военные, по его словам, поразили колонну примерно из 50 грузовиков с топливом и боеприпасами, что еще больше осложнило снабжение РФ.
Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины получил критические повреждения и сейчас полностью непригоден для движения транспорта.
Удар по Чонгарскому мосту: Филатов рассказал о последствиях
Из-за критических повреждений Чонгарского моста российские оккупанты вынуждены менять логистику и искать альтернативные маршруты поставок через Крым, сообщил в эфире Суспільне Студія командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Перун Филатов.
По его словам, в настоящее время по нему не двигается ни грузовой, ни легковой транспорт, а для восстановления переправы нужны комплексные ремонтные работы. В то же время, эти пути также находятся под контролем украинских военных.
Филатов отметил, что оккупанты уже обустраивают рядом понтонные переправы, а также изменили маршруты поставок и начали двигаться через Армянск. В то же время, по его словам, украинские военные полностью контролируют ситуацию.
– Сегодня это движение было полностью остановлено. Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые следовали через Армянск. Соответственно, во время нанесения поражения нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них была уничтожена, — рассказал военный.
По словам Филатова, эти действия стали возможны благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайла создал вместе с 475-м штурмовым полком. Его назвали Эпицентром мультидоменных операций.
В основе работы пункта – отдел киберразведки, который проводит углубленное изучение противника. Это, по словам Перуна, позволяет получать информацию изнутри и принимать правильные решения.
— Относительно Чонгарского моста — решение было принято, потому что имели информацию, что именно через него враг будет подвозить топливо. С момента решения до исполнения прошло шесть часов. Операцию по Армянскому мосту мы спланировали заранее, ведь предполагали, что этот путь тоже используют. Поэтому действовали более подготовлено, – объяснил Филатов.
Он добавил, что такие действия оказывают как быстрый, так и долгосрочный эффект. Уже сейчас РФ не может нормально снабжать свои подразделения, а в дальнейшем будет вынуждена тратить значительные ресурсы на восстановление логистических маршрутов.
По словам командира, российским офицерам на передовой приходится все больше сосредотачиваться на вопросах поставки и поиска способов налаживания ситуации.
— Эта операция не была бы возможной, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что стоящие на Гуляйпольском направлении подразделения начали обеспечиваться не через автодороги Мариуполя, а через Крым.
То есть, они стали понтонами переправлять грузовики в Крым и потом из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро блокировали им эти пути, продолжаем ослаблять противника, — сказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.
Напомним, что беспилотники атаковали мост в Чонгаре 7 июня и 9 июня, повреждено мостовое полотно, движение переправой перекрывали.
Вчера глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен.