Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины получил критические повреждения и сейчас полностью непригоден для движения транспорта.

Удар по Чонгарскому мосту: Филатов рассказал о последствиях

Из-за критических повреждений Чонгарского моста российские оккупанты вынуждены менять логистику и искать альтернативные маршруты поставок через Крым, сообщил в эфире Суспільне Студія командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Перун Филатов.

По его словам, в настоящее время по нему не двигается ни грузовой, ни легковой транспорт, а для восстановления переправы нужны комплексные ремонтные работы. В то же время, эти пути также находятся под контролем украинских военных.

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Филатов отметил, что оккупанты уже обустраивают рядом понтонные переправы, а также изменили маршруты поставок и начали двигаться через Армянск. В то же время, по его словам, украинские военные полностью контролируют ситуацию.

– Сегодня это движение было полностью остановлено. Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые следовали через Армянск. Соответственно, во время нанесения поражения нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них была уничтожена, — рассказал военный.

По словам Филатова, эти действия стали возможны благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайла создал вместе с 475-м штурмовым полком. Его назвали Эпицентром мультидоменных операций.

В основе работы пункта – отдел киберразведки, который проводит углубленное изучение противника. Это, по словам Перуна, позволяет получать информацию изнутри и принимать правильные решения.

— Относительно Чонгарского моста — решение было принято, потому что имели информацию, что именно через него враг будет подвозить топливо. С момента решения до исполнения прошло шесть часов. Операцию по Армянскому мосту мы спланировали заранее, ведь предполагали, что этот путь тоже используют. Поэтому действовали более подготовлено, – объяснил Филатов.

Он добавил, что такие действия оказывают как быстрый, так и долгосрочный эффект. Уже сейчас РФ не может нормально снабжать свои подразделения, а в дальнейшем будет вынуждена тратить значительные ресурсы на восстановление логистических маршрутов.

По словам командира, российским офицерам на передовой приходится все больше сосредотачиваться на вопросах поставки и поиска способов налаживания ситуации.

— Эта операция не была бы возможной, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что стоящие на Гуляйпольском направлении подразделения начали обеспечиваться не через автодороги Мариуполя, а через Крым.

То есть, они стали понтонами переправлять грузовики в Крым и потом из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро блокировали им эти пути, продолжаем ослаблять противника, — сказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

Напомним, что беспилотники атаковали мост в Чонгаре 7 июня и 9 июня, повреждено мостовое полотно, движение переправой перекрывали.

Вчера глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен.

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